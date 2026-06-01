CNPR Forum, commercialisti strategici nelle trasformazioni del Paese

Riceviamo e pubblichiamo.

In un momento in cui al centro dell’agenda politica ci sono lo sviluppo economico, il tema della produttività e della crescita dimensionale delle aziende che devono concorrere anche alla crescita salariale, ci deve essere un patto di corresponsabilità e di coesione, non formale ma vero, con chi rappresenta il mondo delle professioni.

Lo ha dichiarato Chiara Tenerini, parlamentare di Forza Italia nella Commissione Lavoro a Montecitorio, nel corso del CNPR Forum speciale ‘Professionisti strategici nelle trasformazioni economiche e sociali del Paese’, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.

Sul ruolo dei professionisti nel processo di semplificazione si è espresso il senatore Mario Turco vicepresidente nazionale del M5S:

Il rapporto tra istituzioni e il mondo delle professioni, in particolar modo quello dei dottori commercialisti, è fondamentale per la competitività del nostro Paese e oggi abbiamo una grande necessità di crescita economica e qui il ruolo dei professionisti diventa determinante ai fini della semplificazione delle norme e per la loro applicazione.

Purtroppo in Italia abbiamo tanta burocrazia che frena lo sviluppo economico e i dottori commercialisti possono fare tanto non solo sul piano fiscale ma anche sul piano amministrativo di semplificazione di tutti i rapporti con la PA.

I giovani in Italia purtroppo occupano un ruolo marginale nell’azione politica di questo governo; abbiamo perso la grande occasione del PNRR dove, a differenza di altri paesi come Germania, Francia e Spagna che hanno destinato quasi il 10% delle risorse, noi non abbiamo superato neanche il 2,9 %.

I giovani hanno necessità di stabilità del lavoro così come anche i nostri giovani commercialisti che sempre meno si avvicinano al mondo delle professioni in quanto vedono il mancato riconoscimento delle capacità intellettuali.