CNPR Forum, allarme OCSE: Troppi giovani abbandonano gli studi

Testa: ‘La formazione è un pilastro dell’agenda di Governo’

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Governo Meloni considera scuola, università e formazione un pilastro dell’agenda politica. Il divario con l’UE sui laureati, segnalato dall’OCSE, impone un impegno maggiore. In tre anni sono stati stanziati oltre 9 miliardi per l’università e oltre 40 milioni per i campus tecnologici. Colmare il gap richiederà tempo, ma la direzione è chiara: investire nell’istruzione è la chiave per sviluppo, crescita e coesione sociale.

Lo ha dichiarato Guerino Testam FdI, Segretario della Commissione Finanze a Montecitorio, nel corso del CNPR forum ‘Scuola, istruzioni per crescere’, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.

Ylenia Zambito, Senatrice del PD in Commissione Affari sociali e Lavoro a Palazzo Madama, ha sottolineato:

I dati OCSE mostrano la fragilità del sistema italiano: solo un quinto degli adulti è laureato, frenando innovazione e crescita. Servono investimenti stabili in istruzione e ricerca, scuole moderne, università accessibili e borse di studio più forti. Centrale anche ridurre il divario sociale, perché il futuro dei giovani non sia determinato dal reddito familiare, ma da pari opportunità e competenze.

Preparare i giovani al mercato del lavoro è prioritario per Alessandro Colucci, Noi Moderati, Segretario di Presidenza della Camera:

I dati OCSE mostrano un freno a crescita e innovazione: molti giovani abbandonano gli studi perché senza prospettive, mentre il peso dell’istruzione ricade su famiglie e studenti. Le istituzioni devono creare una filiera formativa moderna e collegata al lavoro. In questa direzione va la riforma Filiera Tecnico Professionale 4.2, che riduce a quattro anni la scuola secondaria e prevede un biennio negli ITS Academy, per formare figure specializzate con competenze tecniche, soft skills ed esperienze in azienda.

Secondo Rosaria Tassinari, Deputata di Forza Italia in Commissione Cultura e Istruzione:

I dati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico confermano la necessità di colmare il gap formativo con investimenti mirati. Tassinari ha ricordato l’impegno del Governo Meloni e del Ministro Bernini: per il 2024/2025 stanziati 880 milioni per borse di studio, finanziate da PNRR e Stato, a sostegno degli studenti economicamente fragili. L’obiettivo è garantire accesso diffuso all’università e ridurre le disuguaglianze, con effetti significativi nel prossimo futuro.

Nel corso del dibattito moderato da Anna Maria Belforte, il punto di vista dei professionisti è stato espresso da Pasqua Borracci, commercialista e revisore legale dell’ODCEC di Bari:

Secondo il rapporto OCSE la media dei laureati sfiora il 41%, nell’UE al 35% in Italia non arriva al 21%. Questi numeri hanno un peso determinante per la crescita dell’Italia. Occorrono misure urgenti e consistenti per colmare queste differenze che rischiano di pesare come un macigno sul futuro del nostro Paese. Investire nel capitale umano non solo è un dovere ma è anche una necessità se davvero vogliamo restare al passo con gli altri Paesi in termini di innovazione e sviluppo tecnologico.

Le conclusioni sono state affidate a Paolo Longoni, Consigliere dell’Istituto nazionale esperti contabili: