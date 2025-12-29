CNOP: Bene l’accordo sul Piano Nazionale Salute Mentale 2025/2030

Gulino: ‘È essenziale che il Piano sia accompagnato da risorse adeguate e continuative’

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi accoglie con favore l’accordo raggiunto oggi in Conferenza Stato – Regioni sul Piano di Azione Nazionale per la Salute Mentale 2025/2030, un provvedimento atteso da anni, che introduce novità rilevanti per la professione e, soprattutto, per i cittadini.

Dopo dodici anni, la salute mentale torna finalmente al centro della discussione politica e delle azioni di governo.

Il PANSM è il risultato di un percorso di confronto e collaborazione tra il CNOP, i coordinamenti territoriali e i gruppi di lavoro dedicati e rafforza il ruolo della salute mentale come componente essenziale del Servizio sanitario nazionale.

Tra i punti qualificanti, viene definita con più attenzione la funzione dello psicologo nei consultori – come intervento clinico e di osservazione piuttosto che peritale – e viene riconosciuta la Psicologia di Assistenza Primaria come servizio di prossimità nei Distretti sanitari e nelle Case della Comunità.

La Presidente del CNOP, Maria Antonietta Gulino, afferma: