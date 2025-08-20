CNDDU su omicidio del Viceispettore Ciro Luongo a Melito di Napoli (NA)

Proposta per potenziare educazione alla legalità e gestione dei conflitti nelle scuole

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profondo cordoglio per la tragica vicenda di Melito, dove il Viceispettore di Polizia Ciro Luongo ha perso la vita in seguito a un litigio familiare degenerato in maniera inconcepibile.

Una discussione nata da un episodio apparentemente banale – la fuga di un piccolo pappagallo – si è trasformata in una scena di violenza irreparabile, che ha lacerato una famiglia e lasciato attonita un’intera comunità.

Questa vicenda non può essere relegata alla cronaca nera: ci obbliga, piuttosto, a interrogarci sulle fragilità che attraversano la nostra società.

Episodi di violenza così improvvisa e devastante rivelano quanto la sofferenza non elaborata e il disagio emotivo, se non riconosciuti e accompagnati, possano degenerare in gesti estremi.

L’impulsività, la percezione distorta delle relazioni e l’incapacità di regolare la rabbia sono campanelli d’allarme che spesso restano inascoltati.

Proprio per questo, il Coordinamento sottolinea la necessità di un investimento serio nella scuola come spazio di prevenzione.

Introdurre moduli di potenziamento dedicati alla cultura della legalità e alla gestione dei conflitti non significa solo insegnare norme, ma soprattutto coltivare la capacità di ascolto, l’intelligenza emotiva e la consapevolezza dei propri limiti e diritti.

Educare alla legalità, infatti, è educare alla convivenza, al rispetto reciproco e alla valorizzazione delle differenze: un vaccino culturale contro la deriva della violenza.

Accanto alla trasmissione delle conoscenze, occorre favorire una vera educazione alla vita: la capacità di nominare le proprie emozioni, di incanalarle senza distruggere, di affrontare il dolore senza trasformarlo in aggressione.

La scuola, in sinergia con le famiglie e le istituzioni, può diventare un laboratorio permanente di umanità, un luogo in cui si impara non solo a conoscere il mondo, ma ad abitarlo in modo responsabile e rispettoso. È in queste pratiche quotidiane che si costruisce la cittadinanza autentica.

La memoria di Ciro Luongo, servitore dello Stato, non deve ridursi a una dolorosa statistica: sia piuttosto un richiamo collettivo alla responsabilità di costruire contesti educativi e sociali che prevengano il disagio, offrendo strumenti concreti di crescita personale e civile.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani rinnova il proprio impegno affinché la scuola si affermi sempre più come luogo di prevenzione e di rinascita, capace di offrire strumenti concreti per riconoscere le fragilità, sostenere le persone in difficoltà e trasformare i contrasti in occasioni di crescita civile e umana.

In questa prospettiva, rivolgiamo un appello al Ministro dell’’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, affinché vengano rafforzati con urgenza i percorsi di educazione alla legalità e alla gestione dei conflitti all’interno delle scuole, riconoscendoli come pilastri indispensabili per costruire una società più giusta e più sicura.