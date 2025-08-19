CNDDU su 76° anniversario strage di Passo di Rigano – Bellolampo

Un sacrificio che interpella il presente

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ricorda con profonda partecipazione i sette giovani Carabinieri caduti nella strage di Passo di Rigano – Bellolampo del 19 agosto 1949: Giovan Battista Aloe, Armando Loddo, Sergio Mancini, Pasquale Antonio Marcone, Gabriele Palandrani, Carlo Antonio Pabusa, Ilario Russo.

In quell’agosto, in una borgata allora periferica di Palermo, un attentato ordito dal bandito Salvatore Giuliano trasformò una strada di passaggio in un luogo di morte.

L’esplosione di una mina anticarro annientò il camion su cui viaggiavano 18 militari del XII Battaglione Mobile Carabinieri: sette non sopravvissero, lasciando famiglie e comunità nel dolore.

Giovani di origini modeste, provenienti da diverse regioni italiane, divennero testimoni involontari di una stagione difficile della nostra storia, in cui lo Stato era chiamato a riaffermare la sua presenza contro la violenza e l’illegalità.

Oggi, a distanza di 76 anni, quel sacrificio ci parla ancora.

In un tempo attraversato da nuove insidie – guerre alle porte dell’Europa, minacce terroristiche, emergenze sociali e ambientali, recrudescenze mafiose – il valore della legalità e il senso del dovere dei Carabinieri caduti a Passo di Rigano diventano un richiamo a non abbassare la guardia.

La difesa dei diritti umani, della convivenza civile e della democrazia richiede ancora oggi fermezza, coerenza e unità.

Il CNDDU sottolinea come la memoria di eventi tragici del passato non sia solo un doveroso omaggio alle vittime, ma anche uno strumento educativo imprescindibile: ricordare significa prevenire, costruire consapevolezza, rendere i giovani capaci di riconoscere e contrastare le nuove forme di violenza e prevaricazione che minacciano le nostre società.

Per questo, il CNDDU invita le scuole a dedicare momenti di riflessione alla strage di Passo di Rigano – Bellolampo e a tutte le pagine di storia in cui uomini e donne hanno pagato con la vita la difesa dei principi di giustizia.

La memoria, se condivisa e trasmessa, diventa la più forte garanzia di futuro.