CNDDU: assegnazioni provvisorie ferme al Sud per Classe A046

Necessario un tavolo di confronto con il Ministro Valditara

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime forte preoccupazione per l’esito delle recenti operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale nella classe di concorso A046 – Discipline giuridiche ed economiche nelle regioni meridionali.

I dati evidenziano un quadro critico: i movimenti risultano pressoché bloccati, con pochissimi rientri, concessi esclusivamente nei casi previsti dalla legge 104/92.

Una condizione che da oltre dieci anni grava su centinaia di docenti costretti a vivere lontano dalle proprie famiglie, con notevoli conseguenze economiche e sociali.

Questa situazione comporta un impoverimento costante delle famiglie interessate, costrette a sostenere spese ingenti per viaggi, doppi affitti e trasferimenti continui.

A ciò si aggiunge il peso psicologico della lontananza dai propri cari, con ripercussioni significative sulla qualità della vita e sul benessere familiare.

L’impossibilità di programmare il futuro, di investire nella propria terra e di partecipare alla vita sociale del territorio di appartenenza determina un vero e proprio esilio forzato, che colpisce soprattutto il Sud, già fragile sul piano occupazionale e demografico.

Le conseguenze non sono quindi solo individuali, ma collettive, poiché la mancata presenza di questi professionisti priva le comunità locali di competenze preziose e aggrava la desertificazione sociale ed economica di intere aree del Paese.

Il Coordinamento ritiene che sia giunto il momento di avviare un confronto serio e costruttivo con il Ministero, nella convinzione che solo attraverso l’ascolto e la collaborazione si possano individuare soluzioni concrete.

Per questo rivolgiamo un appello al Ministro Giuseppe Valditara affinché si apra al dialogo e consideri interventi urgenti, quali:

– un monitoraggio trasparente e puntuale delle dinamiche relative alle assegnazioni nella A046;

– l’introduzione di strumenti normativi adeguati per rendere effettiva la mobilità interprovinciale;

– misure straordinarie volte a favorire il rientro dei docenti nelle loro regioni di origine, con beneficio non solo per le famiglie ma anche per le comunità scolastiche locali.

Il Coordinamento è disponibile a collaborare attivamente con il Ministero per offrire il proprio contributo e individuare soluzioni condivise, nell’interesse dei docenti e del sistema scolastico nel suo complesso.