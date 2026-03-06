‘Club Tour 2026 – Universo Neffa’ al Teatro Cartiere Carrara

Riceviamo e pubblichiamo.

Reduce dal grande successo del concerto sold out all’Unipol Forum di Milano – una serata memorabile scandita da ospiti d’eccezione e un’energia unica – Neffa sceglie ora di immergersi in una nuova dimensione: ‘Club Tour 2026 – Universo Neffa’ è la nuova tournée, prodotta da Vivo Concerti, che porterà l’artista domenica 8 marzo al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

I biglietti – posto unico 48,50 euro – sono disponibili sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it, tel. 892.101, su www.bitconcerti.it e nei punti Box Office Toscana, tel. 055.210804.

Non si tratterà di una semplice serie di live, ma di un vero e proprio viaggio nel mondo dell’artista. Sarà un’esperienza cucita su misura per i club, spazi che permettono una dimensione più intima, dove il contatto con il pubblico si fa viscerale e la musica diventa l’unica protagonista assoluta.

Neffa porterà sul palco un percorso completo attraverso la sua intera discografia, dai brani dell’ultimo album ‘Canerandagio’ fino ai cult intramontabili del suo repertorio.

I fan potranno scatenarsi tra l’energia hip hop e quelle inconfondibili vibrazioni soul che hanno reso Neffa uno dei grandi artisti della scena musicale italiana.

Neffa spiega:

Sono stato molte volte in concerto a Firenze e sono curioso di vedere come il pubblico toscano prenderà il mio ritorno.

Il mio migliore amico di Firenze, Dre Love, purtroppo non c’è più. Con lui ho fatto molte cose ai tempi del rap. Sono sicuro che sarebbe stato con me anche stavolta. Avrò molti pensieri per lui. Non vedo l’ora di esserci.