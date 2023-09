Club alcologici territoriali, primo step de ‘La Vita non dipende’

Appuntamento il 30 settembre a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

‘La vita non dipende’, questo il titolo del progetto lanciato da ACAT, la rete dei Club alcologici territoriali di Sesto Fiorentino, Peretola, Campi Bisenzio e Firenze, insieme alla loro associazione regionale ARCAT Toscana, per promuovere tra i giovani corretti stili di vita partendo da un percorso di dialogo, ascolto e condivisione che metta proprio i ragazzi al centro.

Il primo momento pubblico di questo percorso si terrà domani, sabato 30 settembre, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana, in piazza Duomo 10 a Firenze.

Parteciperanno gli studenti delle classi quarte e quinte della scuola superiore ‘Ernesto Balducci’ di Pontassieve, volontari ACAT e ARCAT oltre a volontari di Croce Rossa e AVIS.

ACAT e ARCAT promuovono un percorso condiviso e solidale verso la progressiva assunzione di responsabilità riguardo alla propria ed altrui salute, intesa come benessere fisico, mentale e sociale.

L’iniziativa ‘La vita non dipende’ è un nuovo tassello per la costruzione di un progetto culturale e sociale possibile grazie all’impegno del mondo del volontariato toscano.