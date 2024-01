‘Club 27’ all’Altrove Teatro Studio

In scena a Roma dal 19 al 21 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

Debutta all’Altrove Teatro Studio di Roma, dal 19 al 21 gennaio, ‘Club 27’, il nuovo spettacolo di Elisa Di Eusanio.

Evento di musica live e prosa in cui verranno omaggiati alcuni degli artisti musicali che sono deceduti a 27 anni e che hanno lasciato una traccia indelebile nel panorama musicale e non solo.

Attraverso alcuni brani reinterpretati ed eseguiti dal vivo – Janis Joplin, Amy Winehouse, i Nirvana, The Doors e Jimi Hendrix – l’attrice condurrà gli spettatori in un viaggio molto profondo, pieno di emozioni intense, così come intense sono state le opere e le brevi vite di questi artisti.

Il loro dolore, la loro insaziabile fame di amore, l’inadeguatezza, le insanabili fragilità, aiuteranno a riflettere e a capire come siamo tutti interconnessi in fondo in quell’assurdo, faticoso e al contempo stupefacente viaggio che è la vita e chissà se canzone dopo canzone, emozione dopo emozione non usciremo tutti dalla sala paradossalmente liberati e maggiormente connessi con quella zona di noi più delicata e fragile di cui troppo spesso ci dimentichiamo ma che necessita di tanta cura.

Voce e interprete Elisa Di Eusanio

Chitarra e voce Emiliano Merlin

Batteria Stefano Costantini

Basso Fabio “Frombo” Frombolini

Foto di scena e locandina Manuela Giusto

Testo e regia Elisa Di Eusanio

Produzione

Florian Metateatro e Elisa Di Eusanio

Biglietti:

intero 15€

Spettacoli:

venerdì e sabato ore 20:00

domenica ore 17:00

Altrove Teatro Studio

Via Giorgio Scalia, 53

Roma

Per informazioni e prenotazioni:

telefono 351-8700413

email ipensieridellaltrove@gmail.com