‘Close’ vince il Premio del pubblico Lux 2023

La cerimonia di premiazione si è svolta nell’emiciclo del Parlamento europeo a Bruxelles

‘Close’ del regista belga Lukas Dhont ha vinto il Premio europeo del pubblico Lux 2023, come annunciato martedì 27 giugno in una cerimonia svoltasi nell’emiciclo del Parlamento europeo a Bruxelles.

Il film, coprodotto da Belgio, Francia e Paesi Bassi, racconta la storia di un’intensa amicizia tra due tredicenni, Leo e Remi. Quando la loro amicizia viene improvvisamente interrotta, Leo si avvicina a Sophie, la madre di Remi, cercando di capire cosa sia successo. ‘Close’ è un film sull’amicizia e sulla responsabilità.

Gli altri quattro film in lizza per il premio erano: ‘Alcarràs’ della regista spagnola Carla Simón, ‘Burning Days’ del regista turco Emin Alper, ‘Will-o’-the-Wisp’ del regista portoghese João Pedro Rodrigues e ‘Triangle of Sadness’ del regista svedese Ruben Östlund.

Il film vincitore è stato scelto combinando il punteggio del pubblico e quello dei deputati europei, con una ponderazione per ciascun gruppo del 50%. La piattaforma premio ha ricevuto circa 45.000 valutazioni, con giudizi su una scala da una a cinque stelle, da parte degli spettatori europei e 360 da parte dei deputati.

Intervista al regista di ‘Close’ Lukas Dhont: