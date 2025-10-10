‘Clonazione da Tiffany’ al Teatro Anfitrione

In scena l’11 e il 12 ottobre a Roma

Una commedia brillante sul confine tra emozione e tecnologia.

L’11 e il 12 ottobre va in scena al Teatro Anfitrione di Roma ‘Clonazione da Tiffany’, testo originale di Giovanni Ribaud con la regia di Marco Belocchi.

Una produzione ITM Solution srls, Associazione Culturale Genta Rosselli e Cooperativa Tam Tam.

La commedia, dal tono ironico e sorprendente, affronta con leggerezza e profondità una tematica di grande attualità: il conflitto tra il progresso tecnologico esasperato e l’elemento umano, tra la ricerca del controllo e l’imprevedibilità dei sentimenti.

Protagonisti della storia sono Gustavo Paletta, interpretato da Marco Belocchi, e la moglie Bettina, interpretata da Cristina Sciabbarrasi.

Gustavo, uomo di mezza età e vedovo inconsolabile, si lascia attrarre da un venditore di sogni per il progetto di clonazione umana pur di riabbracciare la moglie scomparsa.

L’esperimento riesce, ma la nuova realtà genera una serie di paradossi e interrogativi: come giustificare il ritorno di chi è stato ufficialmente dichiarato morto? E può una copia sostituire davvero l’originale?

Nel ruolo di Bettina, Cristina Sciabbarrasi offre un’interpretazione di grande intensità e sensibilità, capace di unire eleganza, ironia e profondità emotiva. La sua presenza scenica dona al personaggio una dimensione autentica e moderna, simbolo di quell’umanità che resiste, anche di fronte ad una clonazione tecnologica attraverso l’intelligenza artificiale!

Completano il cast, personaggi estrosi ed ironici che girano intorno alla vita della coppia! Il Dottor Federici interpretato magistralmente da Giovanni Ribò, Pia interpretata da Valentina Maselli, Guglielmo interpretato da Dario Biancone e Patrizia interpretata da Francesca Di Meglio.

Le musiche originali sono di Fabio Bianchini, i costumi di Maria Letizia Avato, la scenografia di Manuela Barbato, luci e fonica di Giorgio Rossi.

Durata: 1h45’.

Con ironia, ritmo e spunti di riflessione, ‘Clonazione da Tiffany’ invita lo spettatore a interrogarsi su quanto, nell’epoca delle macchine intelligenti, ci siano ancora molti conflitti con la vera umanità!

Orari

sabato 11 ottobre ore 21:00

domenica 12 ottobre ore 18:00

Biglietti:

intero €20

ridotto €15

Regia: Marco Belocchi

Interpreti: Marco Belocchi, Giovanni Ribò, Cristina Sciabbarrasi, Valentina Maselli, Dario Biancone, Francesca Di Meglio

Musiche originali: FabioBianchini

Costumi: Maria Letizia Avato

Scenografia: Manuela Barbato

Luci e fonica: Giorgio Rossi

Durata: 1h45′

Produzione: ITM Solution srls, Ass. Cult. Genta Rosselli e Coop. Tam Tam