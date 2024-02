Clima, presentazione Rapporto LaMMA 2023

Conferenza stampa il 15 febbraio a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Temperature in crescita, un inverno sempre più mite, una maggiore incidenza delle ‘notti tropicali’: è un clima in trasformazione quello che ha caratterizzato il 2023 in Toscana.

Un andamento che è stato studiato ed analizzato dal Consorzio LaMMA nel suo ‘Rapporto sul clima 2023’ e che sarà presentato domani, giovedì 15 febbraio, a Firenze, dal Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dall’Assessore regionale all’ambiente Monia Monni e dall’Amministratore unico del Consorzio LaMMA Berbardo Gozzini.

L’appuntamento è alle ore 13:15 nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, in piazza Duomo 10 a Firenze.