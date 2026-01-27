Civitavecchia (RM), Righini: Auguri di buon lavoro ad Angelilli

L’Assessore si congratula con il Vicepresidente per la nomina a Commissario straordinario
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Desidero rivolgere a Roberta Angelilli i miei più sinceri auguri di buon lavoro per la nomina a Commissario straordinario per la reindustrializzazione dell’area di Civitavecchia.
Si tratta di un incarico di grande responsabilità e di forte valore strategico per il rilancio produttivo, occupazionale ed economico del territorio.
Sono certo che, grazie alla sua esperienza e alla conoscenza delle dinamiche regionali, saprà guidare con efficacia questo percorso complesso.
È mia intenzione garantire una piena collaborazione affinché gli interventi possano tradursi in risultati concreti per imprese, lavoratori e comunità locali.
È quanto dichiara l’Assessore al Bilancio, alla Programmazione economica e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.