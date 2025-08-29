Civitavecchia (RM), Mari: Cordoglio per scomparsa Claudio La Camera

L’ex Consigliere comunale si è spento all’età di 71 anni dopo una lunga malattia
A Claudio, siamo certi che ad accoglierti avrai incontrato la Signorina che tanto ti mancava.
Grazie per la tua militanza, grazie per essere stato uno dei protagonisti della campagna elettorale delle regionali in cui ho avuto l’onore di rappresentare questo territorio.
Grazie per aver sempre messo a disposizione la tua taverna dell’amicizia nelle scelte strategiche.
Alla tua dolcissima sposa Cinzia a tuo figlio Piermario, a tua nuora e ai tuoi adorati nipotini Chiara e Francesco le nostre più sentite condoglianze.
Lo scrive sui suoi profili social, in ricordo dell’ex Consigliere comunale di Civitavecchia Claudio La Camera, il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari.