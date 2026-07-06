Città Metropolitana Napoli premia volontari Associazione A.G.E.

Supereroi in corsia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Oggi, nella Sala Cirillo del Palazzo della Provincia di Napoli, Giuseppe Gargiulo, Consigliere metropolitano delegato alle Scuole per il Comune di Napoli e i Comuni dell’area nord ha incontrato l’Associazione A.G.E. (associazione italiana genitori) – Mugnano e Area Nord di Napoli, protagonista da anni di un progetto tanto semplice quanto prezioso: vestirsi da supereroi per portare sorrisi, gioco e speranza ai bambini ricoverati negli ospedali della città.

Il Consigliere, su delega del Sindaco Metropolitano Gaetano Manfredi, ha voluto ringraziare personalmente i volontari per il loro impegno silenzioso e costante.

Nel suo intervento, Gargiulo ha sottolineato come

il ruolo delle istituzioni sia proprio quello di stare accanto alle associazioni che arrivano fino al letto di un bambino ricoverato, con un sorriso, con la musica, con un costume colorato, per dare speranza a loro e ai loro genitori.

Durante l’incontro sono state consegnate le medaglie a Francesca, Andrea, Sara e Sasy, mentre al presidente dell’associazione, Ciro Ambrosini, è stata donata una pergamena di riconoscimento per

l’instancabile e generoso impegno profuso insieme a tutti i volontari nel portare sollievo, gioia e speranza negli ospedali cittadini, un gesto che incarna i più alti valori di gentilezza e umanità.

A rendere l’atmosfera ancora più magica, in sala erano presenti i volontari vestiti nei panni dei loro personaggi: Mago Merlino, Spiderman Nero, Spiderman Rosso, Belle, protagonista della Bella e la Bestia, Mary Poppins e Lady Flash – gli stessi supereroi che ogni giorno cercano di portare un po’ di magia e di spensieratezza nelle corsie di degenza o a casa dei piccoli ammalati.

Un gesto semplice, quello dell’A.G.E. di Mugnano, ma capace di lasciare un segno profondo: la Città Metropolitana di Napoli conferma così la propria vicinanza al volontariato del territorio, pilastro insostituibile della comunità.