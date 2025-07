Città Metropolitana Napoli, è Olga Izzo la nuova Consigliera di Parità

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

È Olga Izzo, avvocato, la nuova Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Napoli. La nomina è avvenuta con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali su indicazione del Sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi.

Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Nola, Olga Izzo ha promosso e partecipato a numerose iniziative e campagne sociali, contribuendo alla diffusione dei principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento nell’Agro Nolano e su tutto il territorio metropolitano.

Inoltre, ha ricoperto ruoli di rilievo in ambito politico, istituzionale e forense, con un’attenzione costante ai temi della parità di genere, della tutela dei diritti delle donne, e della prevenzione delle discriminazioni nei luoghi di lavoro.

La neo Consigliera effettiva dell’Ente di piazza Matteotti ha affermato:

Questo incarico rappresenta per me un onore e un impegno: sarò al servizio dell’intero territorio metropolitano per garantire attenzione, ascolto e azione concreta in materia di pari opportunità, in particolare per le donne e per tutte le categorie vulnerabili nei contesti lavorativi.

In questi anni ho portato avanti tante battaglie, affrontandole non solo dal punto di vista professionale, ma anche e soprattutto umano, per la parità di genere, e sono davvero felice di poterlo fare da oggi per tutte le cittadine e i cittadini della Città Metropolitana.

Ringrazio il Sindaco Manfredi per la fiducia accordatami, lavoreremo insieme con il massimo impegno per una società più giusta.