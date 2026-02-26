Città Metropolitana Napoli e COMICON insieme per ‘Anime a margine’

Al via il concorso di idee a fumetti sulle adolescenze LGBTQIA+

La Città Metropolitana di Napoli, in stretta collaborazione con la Consigliera di Parità dell’Ente, Olga Izzo, e nell’ambito delle attività promosse dalla rete nazionale Re.a.dy per il superamento dell’omolesbobitransfobia, lancia ‘Anime a margine’: un concorso di idee a fumetti sulle adolescenze LGBTQIA+ e le identità realizzato in partnership con COMICON Napoli 2026 e dedicato interamente alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio metropolitano.

La Consigliera di Parità ha affermato:

L’iniziativa nasce dalla convinzione che il linguaggio del fumetto sia uno dei mezzi più efficaci per raggiungere le fasce d’età più giovani e trasmettere messaggi d’impatto su temi complessi e delicati. Il progetto invita i ragazzi a raccontare storie vere che vadano oltre i margini e le definizioni preimpostate, offrendo uno spazio libero per esprimere chi sono o chi vorrebbero essere senza timore di giudizi. Ai partecipanti è richiesta la creazione di una breve storia a fumetti, in stile occidentale o manga, composta da un minimo di una a un massimo di cinque tavole: elaborati originali e inediti, con il divieto assoluto di utilizzare l’intelligenza artificiale per la loro realizzazione.

Per partecipare, gli studenti possono presentare lavori individuali o in piccoli gruppi di massimo cinque componenti, con il limite di due elaborati per ogni istituto scolastico.

La scadenza per l’invio delle domande, che devono essere trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale dell’ente, è fissata per le ore 23:59 del 15 marzo 2026.

La selezione dei cinque progetti vincitori e la premiazione al COMICON il 30 aprile

La Consigliera Izzo ha spiegato:

L’obiettivo principale è l’individuazione di opere che sappiano diffondere la cultura del rispetto tra i generi e gli orientamenti sessuali, contrastando attivamente il bullismo, la violenza e ogni forma di discriminazione legata all’identità di genere. Attraverso la creatività visiva, il concorso punta a coinvolgere le nuove generazioni nella costruzione di una società più inclusiva e attenta alle pari opportunità.

La valutazione sarà affidata a una commissione composta da rappresentanti della Città Metropolitana e da un esperto di cultura del fumetto del COMICON, che premieranno i cinque lavori più entusiasmanti basandosi su criteri di coerenza, efficacia comunicativa e originalità.

I 5 vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia che si terrà il 30 aprile prossimo proprio durante il festival COMICON a Napoli.

Oltre ai riconoscimenti ufficiali, le opere selezionate diventeranno parte di una campagna di sensibilizzazione istituzionale e saranno presentate in una conferenza stampa dedicata il 17 maggio 2026, in occasione della Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva o supporto tecnico, gli interessati possono contattare l’Ufficio Pari Opportunità della Città Metropolitana di Napoli via email o attraverso i contatti telefonici dei referenti indicati nel bando, consultabile e scaricabile all’indirizzo https://shorturl.at/QNEdZ.