Città Metropolitana Napoli: convegno ‘Dialoghi economici Italia – Cuba’

Nel 2023 scambi per più di 160 milioni di dollari

‘Dialoghi economici Italia – Cuba: Innovazione, sviluppo e crescita’.

È questo il titolo del convegno, promosso dalla Città Metropolitana di Napoli in collaborazione con l’ICEPS, Istituto per la Cooperazione Economica Internazionale e i Problemi dello Sviluppo, l’Ambasciata di Cuba, Venicepromex e Assocamera estero, che si terrà il prossimo lunedì 15 luglio, alle ore 15:00, nella sala del Consiglio Metropolitano nel Complesso monumentale di Santa Maria la Nova a Napoli.

All’evento parteciperanno, in qualità di relatori, il Senatore Francesco Silvestro, Presidente della commissione bicamerale per gli Affari Regionali, il Consigliere metropolitano Domenico Marrazzo, Presidente della I Commissione consiliare, Fabrizio Della Bina, Presidente ICEPS, Dino Fortunato, Chief Technical Advisor UNIDO, Simona Petrozzi, Ceo di Siro Consulting, Dora Maria Peñaloza, Consulente PMI, Claudia González dell’Ambasciata di Cuba in Italia, Mario Pozza, Presidente Assocamerestero, Franco Conzato, Procuratore Speciale Venicepromex, Erick Carmona, CEO di Las Guasimas-Cuba, Vittoria Comini, Presidente Farmavenda, Josè Luis Rhi-Sausi, Coordinatore Foro Pymes – IILA.

Modererà i lavori Massimiliano Gambini, Direttore ICEPS.

L’Italia è uno dei principali partner commerciali di Cuba: nel 2023 gli scambi commerciali sono stati di 163 milioni di dollari, con un trend in crescita rispetto all’ultimo triennio e con una netta prevalenza delle esportazioni italiane verso Cuba.

Durante il Forum verranno, dunque, presentate le opportunità di cooperazione economica tra i due Paesi, mettendo in contatto autorità governative e diplomatiche, da un lato, e le imprese, dall’altro, al fine di favorire accordi economici in grado di sviluppare il commercio e le partnership imprenditoriali.