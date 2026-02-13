Città Metropolitana Napoli: assegnazione beni confiscati a criminalità

Tre immobili destinati a progetti sociali: case famiglia, assistenza alla disabilità e spazi culturali per i giovani

La Città Metropolitana di Napoli prosegue il suo impegno nella valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, pubblicando un avviso pubblico per la concessione gratuita di tre immobili destinati a finalità sociali.

Gli immobili, situati nei comuni di Marano di Napoli, Giugliano in Campania e Casoria, saranno assegnati a enti del terzo settore per la realizzazione di progetti di alto valore sociale.

Si tratta di due appartamenti e un villino con dépendance e ampio giardino, che potranno essere concessi per una durata di nove anni, con possibilità di un unico rinnovo per ulteriori nove anni.

A Marano di Napoli l’immobile dovrà essere destinato a un progetto per farne una casa famiglia per i minori, l’immobile di Giugliano in Campania è destinato a un progetto di assistenza alle persone con disabilità e sostegno alle relative famiglie, mentre quello di Casoria servirà a realizzare un progetto culturale e laboratorio per giovani, un luogo in cui realizzare laboratori di giornalismo e uno sportello sociale.

Il Consigliere metropolitano delegato ai Beni confiscati alla criminalità, Salvatore Flocco, dichiara:

Questo avviso rappresenta un ulteriore passo concreto nel percorso di restituzione alla comunità di beni sottratti alla criminalità organizzata. L’assegnazione per finalità sociali di questi immobili è fondamentale: non si tratta solo di recuperare spazi fisici, ma di creare veri e propri presidi di legalità, soprattutto in quei comuni che in passato hanno subito scioglimenti per infiltrazioni camorristiche. Auspichiamo che le prossime assegnazioni possano coprire anche finalità istituzionali, come ad esempio la realizzazione di una foresteria per le Forze dell’ordine, rafforzando ulteriormente la presenza dello Stato sul territorio.

Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 del 28 febbraio 2026, secondo le modalità previste dal bando pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Napoli al seguente link:

https://www.cittametropolitana.na.it/-/avvisi-pubblici-per-la-concessione