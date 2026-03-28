Città Metropolitana Napoli alla X edizione dell’Abbracciata Collettiva

Fino alle 13:30 del 29 marzo tutti potranno scendere in acqua nell’impianto della Piscina Alba Oriens di Casoria per nuotare, galleggiare o condividere la vasca con i ragazzi affetti da autismo e le loro famiglie

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Una bracciata, anzi, un’ab-bracciata per dire alle famiglie che vivono le difficoltà dell’autismo che non sono sole in questo percorso.

Questo pomeriggio il Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, ha partecipato, nell’impianto della Piscina Alba Oriens di Casoria, alla X edizione dell’Abbracciata Collettiva, manifestazione di solidarietà in corso contemporaneamente in otto città italiane in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo.

Oggi e domani, sabato 28 e domenica 29 marzo, infatti, a Milano, Firenze, Verona, Roma, Pescara, Foggia, Siracusa e, per l’appunto a Casoria per la città di Napoli, si sta svolgendo la maratona di solidarietà per l’autismo, una maratona in piscina di 30 ore – si potrà partecipare fino alle 13:30 di domani -, promossa dalla T.M.A. Group, il gruppo che promuove la Terapia Multisistemica in Acqua con il metodo Caputo-Ippolito.

All’evento possono partecipare tutti, nuotando, galleggiando o semplicemente condividendo la vasca con i ragazzi che durante l’anno seguono la Terapia, che utilizza l’acqua come potente attivatore emozionale, sensoriale e motorio, proprio con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una relazione significativa nelle persone con disturbi della comunicazione, difficoltà relazionali e disturbo dello spettro autistico.

Si tratta di un intervento basato su strategie cognitivo-comportamentali, che aiuta a migliorare la gestione delle emozioni, le autonomie, e l’interazione sociale.

Il Vicesindaco Cirillo ha affermato:

Essere qui oggi, in questa vasca, accanto a questi ragazzi e alle loro famiglie testimonia che la Città Metropolitana di Napoli, in primo luogo con il Sindaco Gaetano Manfredi, crede fermamente che l’inclusione sia non solo un obiettivo da perseguire, ma un valore da praticare ogni giorno. L’Abbracciata Collettiva lo dimostra con una forza straordinaria: l’acqua non conosce differenze, lo sport non conosce barriere, e quando nuotiamo insieme stiamo dicendo a queste famiglie che non sono sole. Il nostro impegno, come istituzioni, è tradurre questo abbraccio simbolico in politiche concrete, in risorse reali, in diritti. E la Città Metropolitana di Napoli, nell’ambito delle sue competenze, compie ogni giorno passi in questa direzione.

Partecipare all’Abbracciata Collettiva è un gesto simbolico. Ogni partecipante comunicherà il proprio nome e i metri percorsi in vasca: questi metri rappresenteranno simbolicamente il tentativo di avvicinarsi alle difficoltà delle famiglie di bambini con autismo.

Un modo per condividere simbolicamente parte del loro percorso, sostenere i loro diritti e “ab-bracciare” concretamente la loro realtà.

I proventi raccolti saranno devoluti alle famiglie per offrire accesso alla Terapia Multisistemica in Acqua.