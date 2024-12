Città Metropolitana Napoli, al via edizione 2024/25 progetto InfoScuola

Coinvolti 26 istituti superiori di Napoli e provincia. Online la prima puntata sul canale YouTube della Città Metropolitana di Napoli

È online sul canale Youtube della Città Metropolitana di Napoli la prima puntata di ‘Sguardi Metropolitani’ il format di informazione ideato da una rete di 26 istituti superiori di Napoli e Provincia e realizzato grazie al sostegno e alla collaborazione della Città Metropolitana di Napoli.

Un telegiornale, pensato dagli studenti e interamente realizzato da loro sotto il coordinamento dell’ITI ‘Galileo Ferraris’ di Scampia in collaborazione con l’ufficio stampa della Città Metropolitana di Napoli.

In questa prima puntata, sia i ragazzi del Ferraris di Scampia sia i giovani del IS Polo delle arti ‘Caselli – Palizzi’ di Napoli hanno affrontato il tema della violenza giovanile che, nei mesi scorsi, ha visto come vittime e carnefici i loro coetanei.

Gli studenti dell’Istituto alberghiero ‘Cavalcanti’ di Napoli hanno scelto di raccontare la street art con i murales di via Taverna del Ferro a San Giovanni a Teduccio, mentre gli studenti dell’ISIS ‘Elena di Savoia’ di Napoli sono andati alla scoperta del sito archeologico di Carminiello ai Mannesi, a due passi da via Duomo a Napoli.

Infine, in occasione della mostra fotografica ‘Un mare di storie’ promossa dalla Fondazione Banco di Napoli presso palazzo Ricca, gli studenti del liceo ‘Antonio Genovesi’, da tempo impegnati in un progetto didattico con l’Accademia Navale di Napoli, hanno raccontato il loro rapporto col mare, le esperienze maturate nella pratica del diporto, le attività nautiche che settimanalmente svolgono sul golfo e l’importanza dello spirito marinaro come strumento di conoscenza e dialogo tra i popoli.

Conduttore del format, in questa prima puntata di ‘Sguardi Metropolitani’, lo studente Raffaele Musella, V P Informatica ITI Ferraris di Scampia, che ha realizzato il lancio degli altri servizi nelle sale nella casa – museo di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori nel quartiere Marianella a Napoli.

Marianna Salierno, Consigliera delegata alla Programmazione e all’Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Napoli con riferimenti agli istituti del Comune di Napoli e a quelli dell’area Nord, dichiara:

Siamo particolarmente orgogliosi di sostenere questo progetto che mette al centro gli studenti, le loro esigenze e i loro bisogni. InfoScuola rende protagonisti i ragazzi, sono loro che scelgono gli argomenti da affrontare e raccontano la contemporaneità che li circonda con il loro punto di vista. Una narrazione fatta dai giovani per i giovani.

La Consigliera metropolitana delegata alla Programmazione e all’Edilizia scolastica per le aree costiera, vesuviana e flegrea, Ilaria Abagnale, ha sottolineato, invece:

Sono ormai diversi anni che, con la collaborazione di tanti istituti scolastici superiori dell’area metropolitana, portiamo avanti questo progetto, per realizzare il quale ogni anno sosteniamo anche impegni economici per l’acquisto di attrezzature informatiche e audiovisive a favore dei nostri studenti. Anno dopo anno riusciamo a verificare i miglioramenti della qualità del lavoro svolto e delle produzioni realizzate, grazie all’assimilazione di competenze sempre nuove che i docenti, con grande abnegazione, impartiscono alle allieve e agli allievi che con entusiasmo seguono il progetto. Molti hanno poi scelto percorsi universitari e professionali nel campo dell’audiovisivo, collocandosi con successo nel mondo del lavoro. E questa è per noi la soddisfazione più grande.

Il progetto InfoScuola coinvolge una rete di 26 istituti superiori di Napoli e provincia: l’ITI ‘Galileo Ferraris’ di Napoli scuola capofila del progetto e sede della redazione di ‘Sguardi Metropolitani‘, il liceo classico e scientifico ‘Vittorio Imbriani’ di Pomigliano d’Arco, il liceo scientifico linguistico e delle scienze umane ‘Immanuel Kant’ di Melito, il liceo ‘Antonio Genovesi’ di Napoli, l’ISI ‘Francesco Saverio Nitti’ di Napoli, l’ISIS ‘Emilio Sereni’ di Afragola – Cardito, il liceo scientifico ‘Elio Vittorini’ di Napoli, il liceo delle scienze umane e linguistico ‘Comenio’ di Napoli, l’ISIS ‘Antonio Serra’ di Napoli, il liceo ‘Cartesio’ di Giugliano di Napoli, il liceo ‘De Carlo’ di Giugliano di Napoli, l’IS ‘Attilio Romanò’ di Napoli, l’IPSEO ‘Rossini’ di Napoli, l’IIS ‘Carlo Levi’ di Portici, il liceo statale di Ischia, l’ITI ‘Fermi – Gadda’ di Napoli, l’ISIS ‘Rosario Levatino’ di Napoli, l’ISIS ‘Elena di Savoia’ di Napoli, l’ITI ‘Leonardo da Vinci’ di Napoli, l’IPSEOA IPSSAR ‘Cavalcanti’ di Napoli, l’IPSSEOA ‘F. De Gennaro’ di Vico Equense, l’ISIS ‘Melissa Bassi’ di Napoli, l’IS Polo della arti ‘Caselli -Palizzi’ di Napoli, il liceo ‘Margherita di Savoia’ a Napoli, l’ISIS ‘Casanova’ di Napoli e il liceo ‘Pitagora’ di Pozzuoli.