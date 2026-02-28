Città Metropolitana NA: sì palestre scolastiche aperte al territorio

Colella: ‘Garantire la massima fruibilità’

Istituire un tavolo tecnico tra CONI, Città Metropolitana, enti locali e Ufficio Scolastico Regionale come osservatorio permanente, luogo di confronto per monitorare e venire incontro alle esigenze del mondo dello sport in sinergia con Federazioni, associazioni e scuole, con particolare riguardo all’uso delle palestre scolastiche.

La Città Metropolitana di Napoli, con il Consigliere delegato a Sport, Giovani ed Eventi, Sergio Colella, aderisce alla proposta lanciata da Guido Pasciari, membro della Giunta del Coni Campania e Presidente FIPAV Campania, nel corso dell’incontro, all’uopo convocato, tenutosi questa mattina presso i Saloni del CONI Campania a Napoli.

Oltre al Consigliere Colella, al workshop hanno preso parte Sergio Roncelli, Presidente CONI Campania, Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Antonino Chieffo, Direttore Scientifico della Scuola Regionale dello Sport CONI Campania, promotrice dell’iniziativa, Anna Lecora, Segretario Generale Comunale di Portici, Assunta Vitale, Coordinatrice dell’Ufficio Regionale di Educazione Fisica e Sportiva, esperti e tecnici.

L’incontro ha costituto un momento di approfondimento tecnico e istituzionale dedicato alla gestione e alla concessione in uso delle strutture, affrontando i profili normativi, amministrativi e regolamentari che disciplinano l’utilizzo degli spazi scolastici in orario extrascolastico.

