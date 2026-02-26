Città Metropolitana NA: seminario ANCI ‘Educare alla Mobilità Sicura’

Appuntamento il 27 febbraio al Palazzo della Provincia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Domani venerdì 27 febbraio 2026, dalle ore 10:30 alle 13:30, si chiuderà la settimana della Città Metropolitana di Napoli dedicata alla sicurezza stradale con il secondo seminario nazionale ‘Educare alla Mobilità Sicura: linguaggi, strumenti e strategie per il coinvolgimento diretto dei giovani’, organizzato da ANCI presso Palazzo della Provincia, sede dell’attuale Città Metropolitana di Napoli, piazza Matteotti 1, Napoli, al quale parteciperà il Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo e Francesco Morra, presidente Anci Campania e sindaco di Pellezzano.

L’iniziativa, che rappresenta un’importante occasione di confronto nazionale sul tema dell’incidentalità stradale giovanile, si articola in due sessioni di approfondimento.

Antonio Ragonesi, capo area Sicurezza e Legalità di ANCI, aprirà i lavori illustrando lo scenario nazionale con dati aggiornati, trend e le emergenti esigenze educative.

La prima sessione, ‘Capire i giovani’, presenterà i risultati di un’analisi sul campo condotta nei luoghi di aggregazione giovanile da Isabella Corvino, docente presso l’Università di Perugia.

Seguirà un panel scientifico con Anna Maria Giannini, Direttore del Dipartimento di Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma, Alfonso Montella, docente di Ingegneria Civile presso l’Università Federico II di Napoli, che approfondiranno le dinamiche relazionali e i processi decisionali dei giovani.

La seconda sessione, ‘Educare e comunicare la sicurezza’, esplorerà modelli educativi innovativi e metodologie didattiche efficaci, con gli interventi di Pierluigi Cordellieri, ricercatore in Psicologia, Università degli studi di Roma La Sapienza, Graziano Lori, responsabile ufficio ‘Città Sicura’ Polizia Locale Firenze, Luciana Baron, Primo dirigente, Servizio Polizia Stradale, e Giancarlo Varlese, Direttore generale Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e merito, Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’incontro si concluderà con un dibattito aperto sui modelli replicabili e le prospettive future, con la partecipazione dei referenti del progetto, in presenza o da remoto.

Le attività di Città Metropolitana per il progetto ‘Guida ResponsabilMente’ proseguiranno nelle prossime settimane con incontri in altre scuole del territorio metropolitano, dopo quello tenutosi il 24 febbraio scorso presso l’ISIS Rita Levi Montalcini di Quarto.

Programma