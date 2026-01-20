Città Metropolitana NA, Cirillo: Bonifiche e salute priorità assolute

L’intervento del Vicesindaco all’incontro ‘Ambiente, bonifiche e comunità’ al Comune di Acerra

La tutela dell’ambiente non è una questione astratta, ma una responsabilità concreta verso le comunità che amministriamo.

Con queste parole il Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, è intervenuto all’incontro ‘Ambiente, bonifiche e comunità’ tenutosi questo pomeriggio nella sala consiliare del Comune di Acerra, cui hanno presto parte, tra gli altri, il Sindaco Tito D’Errico e il Presidente del Consiglio comunale, nonché Consigliere metropolitano, Raffaele Lettieri, il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, il Vescovo di Acerra, Antonio Di Donna, l’Assessora all’Ambiente della Regione Campania, Claudia Pecoraro, la Deputata Carmela Auriemma, Consiglieri regionali, Amministratori del territorio, tecnici ed esperti del settore.

Cirillo ha sottolineato la ferma posizione assunta dall’Ente metropolitano che, approvando all’unanimità un ordine del giorno presentato proprio dal Consigliere Lettieri, ha ufficialmente riconosciuto il territorio di Acerra come “zona satura”.

Il Vicesindaco ha precisato:

Tale qualificazione non rappresenta una mera presa di posizione politica, ma un vincolo tecnico-amministrativo fondato sulla valutazione degli impatti cumulativi. Il Consiglio metropolitano ha , dunque, considerato questo territorio non idoneo alla localizzazione di nuovi impianti di smaltimento o recupero rifiuti, imponendo un cambio di rotta verso azioni di risanamento e riequilibrio ambientale”.

Il Vicesindaco ha evidenziato che questo indirizzo viene già difeso concretamente dalla Città Metropolitana in tutte le sedi istituzionali, dalle conferenze dei servizi ai tavoli tecnici.

Il numero due di Palazzo Matteotti ha ribadito con forza: