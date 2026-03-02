Città Metropolitana di Napoli riceve una delegazione del Liceo Alberti

Dal 12 marzo ritorno completo in classe

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Una delegazione di studenti e genitori del Liceo Alberti di Napoli è stata ricevuta questa mattina dalla Consigliera metropolitana Ilaria Abagnale e dal coordinatore dell’area gestione e valorizzazione del patrimonio scolastico, ingegnere Pasquale Gaudino, che già lo scorso venerdì 27 febbraio aveva una nota alla Dirigente scolastica, Silvia Parigi, in cui si mettevano a disposizione già da questa mattina lunedì 2 marzo 7 navette dedicate dell’ANM all’andata e 7 al ritorno per trasportare gli studenti da via Pigna, sede del liceo Alberti, a via Barbagallo, a Fuorigrotta, sede all’Istituto Vittorio Emanuele II, che ha messo a disposizione l’intero plesso per lezioni pomeridiane dal lunedì al venerdì e mattutine il sabato.

L’altra scuola che ha dato disponibilità di 15 aule è l’istituto Enrico De Nicola di via E. A. Mario, al Vomero, facilmente raggiungibile a piedi. Una soluzione per un completo ritorno in presenza dell’intera platea scolastica già da questa settimana, vicenda che il Sindaco metropolitano Gaetano Manfredi sta seguendo da vicino.

Bisognerà vedere se il Consiglio di istituto del Liceo Alberti, in programma oggi pomeriggio, deciderà di accettare.

Per quanto riguarda i lavori, durante la riunione odierna in sala Borsellino presso il Palazzo della Provincia è stato ribadito il puntuale cronoprogramma già comunicato alla dirigente scolastica nella nota dell’ufficio tecnico dell’Ente di piazza Matteotti: il 12 marzo gli studenti torneranno definitivamente in aula in presenza grazie all’attivazione di una scala interna con filtri a prova di fumo, con uno sforzo della ditta che sta lavorando su più turni per ridurre al minimo i disagi.

Lavori che termineranno il prossimo 7 marzo, a seguito del collaudo dei quali sarà possibile presentare una Scia temporanea ai Vigili del Fuoco per consegnare alla scuola il piano terra, il primo piano e il secondo e, così, far rientrare in aula l’intera platea scolastica di 980 studenti.

Contestualmente si sta lavorando a ritmi serrati anche sulla scala esterna che sarà ripristinata tra circa un mese e mezzo.

Al termine dei lavori e, dopo il relativo collaudo, sarà presentata la SCIA definitiva.