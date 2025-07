Città Metropolitana di Napoli, ok all’assestamento di bilancio

Fondi per scuole, strade e mobilità sostenibile per 80 milioni di euro

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli.

Scuole, strade, mobilità sostenibile: ammonta a circa 80 milioni di euro la manovra approvata dal Consiglio Metropolitano di Napoli nel corso della seduta tenutasi quest’oggi nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova e appena conclusasi.

L’Assemblea ha anche proceduto all’approvazione della Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025/2027.

Scuole: 48 milioni di euro per acquisto nuovi immobili e manutenzione di quelli esistenti

Nel settore scolastico, l’Assise ha dato il via libera all’applicazione dell’avanzo di amministrazione per 45 milioni di euro per l’acquisto di nuovi plessi e la manutenzione di quelli esistenti.

In particolare, 5 milioni e mezzo sono stati stanziati per l’acquisto di un edificio da destinare a sede scolastica superiore nel comune di Quarto, 400mila euro per uno stabile per il Gandhi di Casoria, destinatario anche di uno stanziamento di 2,3 milioni per un progetto speciale di ampliamento, mentre 250mila euro serviranno per acquisire un edificio a Sant’Antimo.

Sette milioni sono stati destinati ai lavori di ristrutturazione del Sereni di Afragola, nel cui territorio è previsto anche un intervento di manutenzione straordinaria agli spazi sportivi, ai locali interni e al sistema antincendio dell’Istituto Brunelleschi per un milione e mezzo.

Ulteriori stanziamenti sono stati decisi dal Consiglio per l’adeguamento del da Vinci di Napoli, per un ammontare di 7,5 milioni, e per l’integrazione del finanziamento per la realizzazione della cittadella scolastica a Pomigliano d’Arco, per 2,8 mln.

La parte residua, pari a 17,7 milioni, è stata riservata a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici del capoluogo e di tutta l’area metropolitana, dalle parti strutturali agli impianti tecnologici e di climatizzazione, dai sistemi antincendio alla rimozione e lo smaltimento dell’amianto ove presente, dal ripristino delle facciate e degli infissi fino all’acquisto di cucine e arredi.

Interventi da realizzarsi tutti con lo strumento degli accordi quadro, che garantisce all’Ente flessibilità e celerità con la più ampia apertura alla concorrenza e la conseguente migliore salvaguardia dell’economicità dell’azione amministrativa.

Sì dell’Aula anche all’inserimento in bilancio del finanziamento di 3,3 milioni che la Città Metropolitana si è aggiudicata attraverso un bando del Ministero dell’Istruzione e del Merito riservato alla riqualificazione e messa in sicurezza delle palestre scolastiche: previsto, dunque, l’adeguamento delle palestre del ‘Rosmini’ di Palma Campania, 440mila euro, del ‘Giordano Bruno’ di Grumo Nevano, 380mila, del ‘Marie Curie’, 650mila, e dello ‘Sbordone’, 684mila, a Napoli, dell’Albertini di Nola, 421mila, e del ‘Pitagora’ di Torre Annunziata, 690mila.

Approvato all’unanimità, inoltre, il Regolamento per la concessione di palestre e spazi scolastici di competenza di Città Metropolitana di Napoli per attività sportive, ricreative, sociali, formative e di volontariato in orario extra-scolastico.

Il Regolamento disciplina tutti gli aspetti della questione, come la tipologia e la durata delle concessioni, i soggetti destinatari, il Piano di utilizzazione degli impianti e degli spazi sportivi e il relativo avviso pubblico per l’assegnazione, le modalità di formulazione e di valutazione delle istanze, il rilascio delle concessioni, le competenze sulla manutenzione delle strutture, la quantificazione e il versamento delle quote e della cauzione.

Strade, fondi per la manutenzione delle arterie provinciali e per il completamento dello svincolo del CAAN

Ok del Consiglio anche allo stanziamento di 10 milioni di euro per gli accordi quadro biennali relativi ai lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza stradale sulle arterie di competenza della Città Metropolitana di Napoli.

Rimodulato, inoltre, lo stanziamento di 18 milioni per gli interventi di mitigazione dei rischi e aumento del livello di resilienza delle strade provinciali, divise in 4 gruppi, che diventano così ciascuno destinatario di circa 6 milioni e mezzo per un totale di circa 26 milioni per le annualità 2025 e 2026.

Disco verde, inoltre, al finanziamento di 3 milioni di euro per servizi di ingegneria e architettura per le verifiche tecniche delle strutture esistenti e l’adeguamento della progettazione esecutiva per il completamento dello svincolo della SP 1 ‘Circumvallazione Esterna di Napoli’ nel punto in cui si collega con la viabilità provinciale e con il Centro Agro Alimentare di Napoli, CAAN,nel Comune di Volla.

L’infrastruttura di raccordo stradale sarà a servizio non solo del CAAN, ma di tutte le attività esistenti nell’area industriale di Volla: il completamento dello svincolo, oggi solo parzialmente realizzato dallo stesso CAAN con fondi regionali, servirà ad alleggerire il traffico veicolare, anche pesante, lungo le provinciali limitrofe, a migliorare la trasportistica nella zona e a diminuire l’inquinamento dell’area, con ricadute positive per la riqualificazione dell’area a nord di Volla.

Sempre nell’ambito della sicurezza stradale, la Città Metropolitana ha stanziato la somma di 100mila euro – recepita attraverso un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri – per il Progetto ‘Guida ResponsabilMente’, da realizzarsi in partnership con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Napoli Federico II e con la Polizia Municipale del Comune di Napoli, con il coinvolgimento anche della Polizia Metropolitana.

Il progetto prevede attività di formazione ed educazione rivolta ai giovani, anche nelle scuole, campagne di comunicazione diretta ai cittadini, il tutto con l’obiettivo di promuovere comportamenti sicuri alla guida, in particolare rispetto ai rischi legati alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Saranno disposti anche controlli stradali mirati, in orario serale e notturno, in prossimità dei luoghi di aggregazione giovanile e sulle arterie stradali ad essi limitrofe.

Rimodulato, inoltre, lo stanziamento per l’acquisto di autobus elettrici per il trasporto pubblico, con l’apposizione di un milione di euro.

Assestamento, verifica attuazione dei programmi e DUP: un Ente in salute

Il Consiglio ha provveduto, nel corso della seduta, ad approvare, entro il termine previsto dalla legge, la delibera di variazione di assestamento generale al bilancio di previsione e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025/2027, oltre che la verifica dello stato di attuazione dei Programmi.

Il computo complessivo della manovra evidenzia un saldo positivo relativo all’esercizio 2025 pari a 285mila euro. Dai succitati documenti, che hanno ricevuto anche parere favorevole dal Collegio dei Revisori dei Conti, si evince il mantenimento del pareggio di bilancio, in virtù di una sana gestione delle risorse.

In particolare, lo screening al documento contabile evidenzia, rispetto alle previsioni, maggiori entrate per circa 8 milioni e mezzo di euro, dovute in parte agli utili di Gesac – la società che gestisce l’Aeroporto di Capodichino e, di recente, anche quello di Salerno-Costa d’Amalfi – del cui assetto societario l’Ente metropolitano detiene l’11,88%, che ha determinato dividendi per 4,7 milioni, e a maggiori incassi derivanti dalla RCA per 3,1 mln. Queste somme sono state impiegate in larga parte per progetti di sviluppo economico e sociale e di valorizzazione del territorio.

Nel corso della seduta è stata anche presentata la Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione dell’Ente, DUP, 2026/2027, ovvero il documento che sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua gli indirizzi strategici dell’Ente.

Tra le principali novità, il finanziamento di 42 milioni di euro ottenuto dalla Città Metropolitana di Napoli per il quinquennio 2024/2028 per l’acquisto di autobus urbani ed extraurbani esclusivamente a metano ed elettrici e per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica, che si aggiungono agli 85 milioni già in corso di utilizzo nell’ambito del Piano Nazionale Strategico Mobilità Sostenibile.

Gli altri provvedimenti

Il Consiglio ha poi approvato la proroga al 30 giugno 2026 per i Comuni che stanno realizzando i parchi giochi finanziati dalla Città Metropolitana con 8 milioni di euro, nella consapevolezza che tali strutture, fruibili da tutti, anche da bambini con disabilità o bisogni speciali, rappresentino non solo luoghi di gioco, ma veri e propri presidi educativi e sociali.

L’Assemblea ha anche preso atto della rimodulazione del Parco progetti dei Comuni nell’ambito del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

Via anche alla surroga del Consigliere Massimo Pelliccia, decaduto da Sindaco del Comune di Casalnuovo, con il neo Consigliere Rosario Di Roberto, primo dei non eletti nella lista di Forza Italia alle elezioni metropolitane del 2022, attualmente Consigliere comunale a Quarto.

La seduta, che si era aperta con un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del tragico incidente sul lavoro in cui tre operai – Vincenzo Del Grosso, Ciro Pierro e Luigi Romano – lo scorso venerdì hanno perso la vita precipitando da un montacarichi mentre lavoravano alla manutenzione del tetto di un palazzo di 6 piani al Vomero, si è conclusa con il riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio.