Città della Scienza: XXIII edizione della ‘3 Giorni per la Scuola’

L’iniziativa è in programma dal 13 al 15 novembre nel museo napoletano

‘3 Giorni’ per fare rete e costruire insieme il futuro della scuola. Quali sono le nuove frontiere della didattica? Come rendere la scuola sempre al passo con i tempi e con la società?

Dal 13 al 15 novembre, si terrà a Città della Scienza la ‘3 Giorni per la Scuola‘, l’iniziativa, giunta alla sua XXIII edizione, che coinvolge docenti, educatori e esperti da tutta Italia in un intenso dibattito sull’innovazione didattica.

‘3 Giorni’ dedicati a condividere esperienze, idee e progetti, per una scuola che vuole essere sempre più aperta alle sfide del futuro. Una scuola che grida a gran voce un messaggio a favore della pace e della nonviolenza per una convivenza civile, oltre che una necessità da coltivare a tutti i livelli.

Il consueto appuntamento ‘3 Giorni per la Scuola’ è promosso da Città della Scienza di Napoli e l’Assessorato Scuola – Politiche sociali – Politiche Giovanili della Regione Campania in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ed il sostengo della Regione Campania.

L’evento inaugurale si terrà il 13 novembre alle ore 09:30 in sala Newton vedrà i saluti istituzionali del Presidente di Città della Scienza Riccardo Villari, del Direttore Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ettore Acerra, dell’Assessore Scuola – Politiche Sociali – Politiche Giovanili della Regione Campania Lucia Fortini.

Seguirà l’incontro e il dialogo con Luca Caiazzo in arte Lucariello rapper sensibile coinvolto in attività teatrali e musicali con le carceri minorili d’Italia, dal 2024 nel laboratorio artistico della Fondazione Una Nessuna Centomila e con Alessandro Coppola, giovane autore del libro ‘Le mie orecchie parlano’, Graus Edizioni, testimone che la vita è un’avventura unica e straordinaria, oltre gli ostacoli.

Il Presidente di Città della Scienza Riccardo Villari ha dichiarato:

Anche questa edizione della ‘3 Giorni per la Scuola’ sarà l’occasione per una riflessione a tutto campo sulle grandi trasformazioni che riguardano il mondo della Scuola, ma soprattutto per discutere di temi di attualità. Siamo sempre più convinti che trasmettere ai giovani l’educazione ai valori e alla conoscenza è una delle componenti che più influenzano il progresso e lo sviluppo degli individui e delle comunità.

Tra gli eventi di punta della manifestazione quello dedicato all’iniziativa ‘ORIENTAlife – la scuola orienta per la vita’ a cura di Regione Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Sviluppo Lavoro Italia, INAIL Campania, Confindustria Campania: un percorso di orientamento e crescita per formare e informare, offrendo ai giovani gli strumenti necessari per individuare il proprio percorso di vita futuro.

Nello specifico: Orientalife LV8 Missione Futuro, 14 novembre ore 10:00: percorso didattico realizzato da Next-Level con il sostegno di Fondazione @vodafoneit che unisce orientamento e digitale in un percorso ludico – educativo; il giorno dopo, 15 novembre ore 09:30, Orientalife propone, in generale, le attività di orientamento che contribuiscono al processo di crescita della personalità e del progetto di vita nel momento in cui sono inserite in una didattica qualificata come orientativa.

‘La Valorizzazione del Patrimonio Culturale Campano attraverso l’ecosistema digitale per la cultura’, 13 novembre ore 12:00, a cura della Regione Campania, che presenta un innovativo portale regionale informativo;

‘Plurilinguismo e internazionalizzazione’, 13 novembre ore 12:00, seminario che illustra le potenzialità delle competenze linguistiche per l’internazionalizzazione dei curricoli scolastici;

‘MateMusic@’ 13 novembre ore 15:00: con l’obiettivo di fornire spunti per colmare il divario esistente tra il mondo della matematica e il mondo artistico musicale, dando vita a un processo d’interazione e di sinergia;

‘Matematic@…mente Come progettare una didattica della matematica coinvolgente ed efficace’, 14 novembre ore 10:00: esperienze e riflessioni sulla didattica della matematica.

‘I Giovani e gli ITS Academy’, 13 novembre ore 12:00;

‘ITS in Campania’, 15 novembre ore 12:00, 16 corsi di Istruzione Tecnica Superiore in Campania progettati con aziende ed enti del territorio per favorire l’occupazione dei diplomati.

‘AI-LEAP: progetto innovativo per aumentare la consapevolezza sull’intelligenza artificiale e proporre nuove pratiche per il suo apprendimento’, 14 novembre ore 10:00, presentazione dei tre sub-progetti, guidati dall’Università di Napoli Federico II, Università del Piemonte Orientale e Università di Torino;

‘Machine Learning con carta e penna’, 14 novembre ore 10:00, Allenare la consapevolezza dell’IA nella scuola primaria;

‘Le scienze della terra nei Licei Italiani: come utilizzarle per sviluppare competenze STEM’, 14 novembre ore 10:00 il progetto prevede la progettazione e sperimentazione di attività didattiche innovative basate su metodologie attive;

‘Impara ad allevare un Robot con TEACH E-AI 2C’, 14 novembre ore 12:00 laboratorio che introduce i concetti chiave dell’intelligenza artificiale e della robotica evolutiva, esplorati attraverso la metafora biologica;

la ‘Presentazione del progetto sperimentale de La Buona Merenda per una corretta alimentazione e la valorizzazione delle eccellenze della dieta mediterranea nella rete distributiva di prossimità’, il 15 novembre alle 12:00.

Anche questa edizione della manifestazione affronterà le grandi sfide che attraversano il mondo della scuola, mettendo in relazione insegnanti da tutta Italia impegnati nello scambio di buone pratiche, educazione, formazione, innovazione didattica e strumenti utili alla ri-generazione della scuola.