Città della Scienza: successo per la presentazione di Aphel

Il robot che da oggi accompagnerà i visitatori all’interno del Museo Scientifico Interattivo del Corpo Umano, Corporea, vi aspetta per conoscervi personalmente

La presentazione ufficiale di Aphel, il primo robot umanoide guida museale al Museo Corporea ha fatto centro, coinvolgendo un pubblico entusiasta di famiglie e appassionati di tecnologia.

L’evento ha segnato l’inizio di una presenza permanente del robot negli spazi del museo, con tre unità Aphel – una per piano – pronte ad accogliere i visitatori con interazioni empatiche basate su AI, gesti, espressioni e voce naturale, guidandoli in un’esperienza immersiva sul corpo umano.

Sviluppato dalla PMI innovativa Predict, Aphel non è una semplice installazione temporanea ma un alleato fisso per l’orientamento, l’accoglienza e l’avvicinamento concreto ai temi della robotica e dell’intelligenza artificiale, rendendo la divulgazione scientifica più accessibile e coinvolgente per tutte le età.

All’evento inaugurale, che ha visto la partecipazione di tantissimi visitatori grandi e piccoli – tutti incuriositi e affascinati da Aphel – hanno presenziato il Presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari, la Vicepresidente Giuseppina Tommasielli e lo staff del Science Centre di Coroglio.

Dichiarazione del Presidente Riccardo Villari:

Il successo della presentazione di Aphel, prodotto da Predict e finanziato dalla Regione Campania con il progetto ‘Logicamente’, conferma il suo ruolo come presenza permanente negli spazi di Corporea, primo passo del percorso di rinnovamento tecnologico del Museo previsto per il 2026, offrendo una comunicazione immediata e accessibile a tutte le fasce d’età. Aphel diventa così un alleato prezioso per l’accoglienza, l’accessibilità dei contenuti e l’inclusione di pubblici diversi, trasformando la visita in un’esperienza integrata tra uomo, tecnologia e scienza.

Dettagli sull’Integrazione Permanente di Aphel

Aphel, si muove autonomamente tra gli exhibit, risponde a domande, spiega contenuti multimediali e raccoglie feedback, personalizzabile dallo staff museale per un impatto educativo duraturo.

La sua presenza fissa eleva Corporea, primo museo interattivo europeo sul corpo umano, a Science Centre all’avanguardia, in linea con le collaborazioni tra Città della Scienza, imprese innovative e istituzioni.

Il progetto e l’innovazione

L’arrivo di Aphel rientra nel Progetto LOGICAMENTE programmato nell’ambito dell’APQ ‘Ricostruzione Città della Scienza’ a valere sulle risorse FSC 2007-2013 ex Delibera CIPE n. 78/2011. Ammesso a finanziamento dalla Regione Campania con D.D.n.1 del 07/01/2016 e opportuna convenzione prot.n. CZ.2016.0000001 del 19/01/2016 e successivamente con DD n.109 del 10/06/2025 e Convenzione di Addendum prot.n.CZ/2025/0000071 del 12/06/2025.

Informazioni su Corporea, il museo scientifico interattivo di Città della Scienza

Corporea è il primo museo interattivo in Europa, sviluppato su tre piani, interamente dedicato al tema della salute, delle scienze biomedicali e della tecnologia.

Parte integrante del polo di Città della Scienza a Napoli, offre un percorso espositivo che esplora i legami tra corpo, stili di vita e nuove frontiere della ricerca.