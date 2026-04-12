Città della Scienza ospita il 3° Congresso nazionale di NQSTI

Napoli capitale della quantistica dal 14 al 17 aprile

Riceviamo e pubblichiamo.

Napoli capitale della quantistica italiana dal 14 al 17 aprile 2026 in occasione del Terzo Congresso nazionale di NQSTI – National Quantum Science and Technology Institute -, in programma a Città della Scienza.

Un appuntamento che vedrà la partecipazione di scienziati, ricercatori, università, centri di ricerca e imprese impegnate nello sviluppo delle tecnologie quantistiche, uno dei settori più promettenti dell’innovazione scientifica e industriale.

L’apertura dei lavori, che coinciderà con la giornata internazionale della fisica quantistica: World Quantum Day, rappresenterà la celebrazione italiana dell’evento.

Il congresso aprirà con una mattinata interamente pensata per i più giovani.

Gli studenti delle scuole secondarie saranno protagonisti di un percorso divulgativo fatto di incontri, attività e momenti di scoperta, con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico ai concetti e alle applicazioni delle tecnologie quantistiche.

Un approccio che riflette la mission educativa di NQSTI, già al centro delle iniziative nazionali dedicate alla diffusione della cultura scientifica.

Dopo l’avvio dedicato all’outreach, il congresso entrerà nel vivo con un programma articolato su più giornate e sessioni tematiche.

Il primo giorno sarà dedicato ai risultati raggiunti in questi primi tre anni da NQSTI, con gli interventi del presidente Claudio Pettinari e del coordinatore scientifico Fabio Beltram.

Il programma del Terzo Congresso nazionale prevede un fitto calendario di interventi scientifici, workshop e momenti di confronto su tutti i principali ambiti della ricerca quantistica: dal calcolo quantistico alla comunicazione sicura, dai sensori avanzati ai nuovi materiali, fino alle applicazioni industriali e al trasferimento tecnologico.

Ampio spazio sarà riservato anche al dialogo tra ricerca e impresa, con iniziative dedicate all’innovazione e alle startup, come le attività di knowledge transfer e presentazione di progetti imprenditoriali nel campo delle tecnologie deep tech.

Il congresso rappresenta un momento chiave per fare il punto sullo stato dell’arte della ricerca quantistica in Italia e rafforzare la rete nazionale che coinvolge oltre 600 ricercatori, università, enti pubblici e aziende impegnate nello sviluppo di queste tecnologie strategiche.

Con Napoli e il suo scenario unico sul mare di Bagnoli, il 3° Congresso Nazionale NQSTI si candida così ad essere non solo un evento scientifico di primo piano, ma anche un’occasione di apertura e confronto tra scienza e società, nel segno dell’innovazione e del futuro.