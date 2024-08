‘Città della conoscenza’: seconda riunione della Cabina di regia

Passi in avanti per lo sviluppo del progetto

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Si è svolta questa mattina, 1° agosto, presso la sala Aniene della Regione Lazio, la seconda riunione tecnica della Cabina di regia per la realizzazione della ‘Città della Conoscenza’.

All’incontro, convocato dal Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, hanno partecipato il Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri; la Direttrice dell’Agenzia del Demanio, Alessandra Dal Verme; il Magnifico Rettore dell’Università di Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron; il Presidente del Municipio VI, Nicola Franco; il Presidente dell’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale, Andrea Bairati; il coordinatore del progetto ‘Città della Conoscenza’, Gianfranco Proietti.

La riunione ha segnato significativi passi in avanti nell’iter organizzativo per lo sviluppo del progetto e ha rappresentato l’occasione per valutare già alcune proposte avanzate dagli investitori interessati alla nascita di quello che rappresenterà un Polo multifunzionale – incentrato sulla sostenibilità – che prevede la creazione di un orto botanico sotto la ‘Vela di Calatrava’, una scuola della Polizia di Stato, spazi per attività di ricerca e innovazione, ampie aree verdi per i cittadini.

Per il presidente Francesco Rocca si è trattato di momento importante di confronto fra tutti gli attori istituzionali che hanno avuto la possibilità di ascoltare le prime proposte degli investitori, che potranno dare un impulso decisivo alla realizzazione di uno straordinario progetto di innovazione e di riqualificazione nel quadrante del Municipio VI e non solo.

Sulla stessa linea il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha condiviso la collaborazione e la disponibilità del Comune nel proseguimento dell’impegno per contribuire concretamente alla realizzazione del progetto.

Di fondamentale importanza il ruolo dell’Agenzia del Demanio, che, attraverso la direttrice Alessandra Dal Verme, sta portando avanti il dialogo con gli investitori, tenendo fermi gli obiettivi che si vogliono raggiungere con la ‘Città della Conoscenza’: sviluppo del territorio, rigenerazione urbana e creazione di spazi da dedicare alla ricerca e alla tecnologia.

Un’opportunità unica, secondo il Presidente del Municipio VI, Nicola Franco, che si è reso disponibile nell’avanzare ulteriori proposte provenienti dal territorio, così da contribuire allo sviluppo del progetto.

Nella riunione è stato infine ribadito il ruolo centrale svolto dall’Università di Tor Vergata per quanto riguarda il lato didattico e scientifico, e il forte interesse manifestato dall’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale nell’investire sulla nascita della ‘Città della Conoscenza’.

Un nuovo incontro della Cabina di regia sulla ‘Città della Conoscenza’ è stato programmato per la fine di settembre.