Cisterna di Latina, via libera al progetto della Stevanato Group

Il sito sarà destinato alla produzione di contenitori in vetro per la filiera del farmaco

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Regione Lazio prosegue nella sua attività di supporto agli investimenti produttivi, autorizzando, in breve tempo, la riconversione industriale di uno stabilimento dismesso a Cisterna di Latina.

Il sito, rilevato dalla multinazionale veneta Stevanato Group, leader mondiale nel confezionamento di prodotti farmaceutici, sarà destinato alla produzione di contenitori in vetro, come siringhe e flaconi, per la filiera del farmaco.

L’investimento complessivo della Stevanato ammonta a 90 milioni di euro, con 30 nuove assunzioni nel prossimo triennio.

L’intero procedimento autorizzativo è stato svolto sotto la regia degli uffici regionali che, in forza di un accordo di insediamento e sviluppo, AIS, sottoscritto dalla Regione, dalla Provincia di Latina e dalla società, ha garantito il coordinamento di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, a vario titolo, nel rilascio dei permessi necessari all’approvazione del progetto di riconversione industriale.

Lo comunica l’Ufficio stampa della Regione Lazio.