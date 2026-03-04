CISAL e ANIEF Caserta sul taglio alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi

Palumbo e Pellegrino: A rischio la continuità gestionale

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Segretario Generale della CISAL Caserta Ferdinando Palumbo ed il Presidente Provinciale si ANIEF Scuola Caserta Angelo Pellegrino esprimono profonda preoccupazione per il taglio di 1 milione e 200 mila euro alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni, previsto nel disegno di legge di bilancio regionale.

I sindacalisti argomentano:

Si tratta di una decisione incomprensibile e gravemente penalizzante che rischia di compromettere in modo significativo la continuità della gestione e la qualità dei servizi erogati. Una riduzione così consistente delle risorse economiche non può essere considerata una semplice misura di contenimento della spesa, ma rappresenta un intervento che incide direttamente sulla stabilità organizzativa, occupazionale e funzionale della struttura.

La Fondazione Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni, si legge nella nota indirizzata agli organi di stampa, svolge un ruolo fondamentale per il territorio, garantendo servizi essenziali e rappresentando un punto di riferimento per cittadini, lavoratori e famiglie.

Mettere a rischio la sua operatività significa creare incertezza non solo per il personale impiegato, ma anche per l’intera comunità che beneficia delle attività svolte.

La CISAL e L’ANIEF di Caserta chiedono con forza all’Ente Regione di rivedere tale scelta nell’ambito dell’iter di approvazione della legge di bilancio, aprendo un confronto serio e costruttivo con tutte le parti sociali, al fine di individuare soluzioni alternative che salvaguardino la sostenibilità economica della Fondazione senza compromettere la missione e la continuità gestionale.

Il sindacato resta disponibile al dialogo, ma ribadisce che non può essere accettata una misura che rischia di produrre effetti dannosi e duraturi per il territorio e per i lavoratori coinvolti.