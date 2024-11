CISAL Caserta. 25 ragioni per dire no alla violenza di genere

Tavola rotonda dal titolo ’25 ragioni per dire no alla violenza di genere’

Riceviamo e pubblichiamo.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la CISAL di Caserta ha organizzato una tavola rotonda dal titolo ’25 ragioni per dire no alla violenza di genere’ alla quale hanno preso parte Marianna Grande, Simona Ciccarelli, Teresa Nicoletti, Melissa Scialdone e Diana Cavo.

Durante la manifestazione, la relatrice e responsabile alle pari opportunità Marianna Grande, ha chiosato:

Nel nostro Paese quasi il 32% delle donne è stata oggetto di violenza sessuale o fisica. Il nostro impegno è volto a spingere le vittime ad uscire dal cono d’ombra del silenzio. L’aumento delle denunce certificato dall’ISTAT e un massiccio ricorso ai centri antiviolenza sono il segnale di una presa di coscienza che coinvolge anche gli uomini, noi abbiamo ribadito che quando si parla di violenze di genere non ci sono divisioni o bandiere.

La serata è stata idealmente dedicata Giulia Cecchettin la ventiduenne studentessa padovana uccisa dal suo ex fidanzato lo scorso anno; numerosa la partecipazione di cittadine, iscritte e simpatizzanti del sindacato di via Unità Italiana ed attiviste della società civile.

La giornata internazionale contro la violenza sulle donne è stata istituita nel 1999 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite in ricordo delle sorelle Mirabal, violentate ed assassinate nella Repubblica Dominicana il 25 novembre 1960.