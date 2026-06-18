Ciro Accetta nuovo Amministratore Unico di ASIA

Manfredi: Grandi risultati, ora migliorare servizio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

L’Assemblea dei Soci di ASIA Napoli S.p.A, riunitasi oggi presso il Comune di Napoli, ha nominato Ciro Accetta nuovo Amministratore Unico della società.

Il nuovo Amministratore Unico succede a Domenico Ruggiero, Direttore Servizi Ambiente di Utilitalia e a Benino Maddaluno nuovo Direttore Generale di ASIA Napoli S.p.A..

ASIA ringrazia Ruggiero per l’importante lavoro avviato nel gennaio 2022. In questi anni, in sinergia con il Comune di Napoli, l’azienda ha intrapreso un percorso di rinnovamento che ha interessato in modo trasversale personale, mezzi, processi e innovazione.

Tra le principali azioni messe in campo, l’incremento della raccolta differenziata e il significativo potenziamento dell’organico: dal 2022 sono stati assunti oltre 800 nuovi dipendenti, contribuendo così al ringiovanimento della forza lavoro e al rafforzamento della capacità operativa dell’azienda.

Il Sindaco Gaetano Manfredi sottolinea:

Partendo da una situazione complessa e caratterizzata da numerose criticità, in questi anni è stato realizzato un significativo percorso di cambiamento in ASIA. Oltre all’incremento della raccolta differenziata e all’introduzione di nuovi mezzi e tecnologie, è stata avviata una trasformazione dell’azienda, a partire dall’inserimento di nuove risorse umane. Occorre proseguire in continuità, migliorando ulteriormente la qualità e la capillarità del servizio con l’obiettivo finale di ridurre la TARI ai napoletani.

A nome del Sindaco e dell’intera Amministrazione comunale, l’Assessore al Bilancio, Pierpaolo Baretta, presente in Assemblea, ha espresso

un sincero e sentito ringraziamento all’Amministratore Unico uscente per l’impegno, la professionalità e il lavoro svolto nel corso del suo mandato, contribuendo alla crescita e al consolidamento dell’azienda e al decoro della città di Napoli.

Inoltre, ha rivolto a Ciro Accetta

che ha accettato l’incarico e di cui sono note le doti di competenza, esperienza e managerialità, i più sinceri auguri di buon lavoro.

Un augurio è stato anche rivolto al nuovo collegio dei Revisori, in parte rinnovato e ringraziato gli uscenti.

L’Assessore al Verde e alla Salute Pubblica, Vincenzo Santagada, ha commentato:

In sinergia con il Comune di Napoli, l’Amministratore Unico Domenico Ruggiero ha realizzato un lavoro significativo alla guida di ASIA. Lo ringraziamo per l’operato svolto e per l’importante contributo fornito anche per la sensibilizzazione dei cittadini. Il lavoro di ASIA proseguirà con l’Amministratore Unico, Ciro Accetta.

Il commiato di Ruggiero:

Ho svolto il mio lavoro con costante dedizione e amore per questa città. Nei quattro anni e mezzo di lavoro in questa azienda abbiamo realizzato molti progetti. Il mio ringraziamento più grande va ai lavoratori ASIA, dagli uffici a tutti gli operatori in strada, che hanno messo il cuore e continueranno a metterlo per le dieci municipalità di questo territorio. Un ringraziamento va al Sindaco, agli Assessori, ai Dirigenti del Comune di Napoli, all’Area partecipate e a tutte le istituzioni con cui c’è stato un costante e proficuo rapporto di collaborazione. Il ringraziamento più grande va ai cittadini di Napoli, a chi ha sviluppato nuova sensibilità e attenzione verso il rispetto della propria città. In Utilitalia porterò con me, le best practice e i risultati raggiunti dal lavoro e dalla dedizione della squadra ASIA.

Il nuovo Amministratore Unico, Ciro Accetta, ha dichiarato: