Circa 1.800 i partecipanti all’E…StiAMO insieme all’Esercito

Chiude il Campo Estivo organizzato dalla “Garibaldi” insieme alla Società pubblica ‘Sport e Salute’

Riceviamo e pubblichiamo dal COMFOTER.

Si è concluso presso la Caserma “Ferrari-Orsi” di Caserta, sede della Brigata bersaglieri “Garibaldi”, il campo estivo ‘E…StiAMO insieme con lo sport’, organizzato dall’ASD Garibaldi in collaborazione con Sport e Salute.

L’iniziativa, avviata lo scorso 8 giugno, ha coinvolto, attraverso turni settimanali, circa 1.800 bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 14 anni, offrendo loro un’esperienza educativa e ricreativa all’insegna dello sport, della socializzazione e del divertimento.

Il progetto, nato nell’ambito del protocollo d’intesa tra l’Esercito Italiano e Sport e Salute – società dello Stato incaricata dal Governo di promuovere lo sport, l’attività fisica e i corretti stili di vita come strumenti di benessere, inclusione e sviluppo sociale – ha rappresentato un’importante occasione per diffondere tra i più giovani i valori del rispetto, dell’inclusione, della condivisione e del benessere psicofisico.

Nel corso delle settimane i partecipanti hanno preso parte a numerose attività multidisciplinari, giochi di squadra, tornei, momenti di animazione, attività ludico-ricreative e lezioni in piscina, seguiti da coach ludico-sportivi qualificati e dal personale militare della Brigata, che ha garantito costante supporto organizzativo e assistenza durante tutte le attività.

La cerimonia conclusiva, presieduta dal Generale di Brigata Francesco Ferrara, Comandante della Brigata bersaglieri “Garibaldi”, ha visto la partecipazione di una delegazione di Sport e Salute guidata dalla dottoressa Chiara Cacchi, di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione Caserta, del Presidente della Juvecaserta2021, Francesco Farinaro e di tutte le associazioni sportive aderenti all’iniziativa, il cui qualificato contributo ha concorso alla piena riuscita dell’evento.

Nel corso del proprio intervento la Dott.ssa Cacchi ha espresso il ringraziamento di Sport e Salute all’Esercito Italiano e, in particolare, alla Brigata bersaglieri “Garibaldi” per il determinante contributo offerto nell’organizzazione dell’iniziativa, sottolineando come il successo del Campo rappresenti un esempio concreto di collaborazione istituzionale capace di generare opportunità educative, sportive e sociali per il territorio.

Con questa iniziativa la Brigata bersaglieri “Garibaldi” conferma ancora una volta il proprio impegno a favore della comunità, promuovendo attività che rafforzano il legame tra l’Esercito e il territorio e contribuiscono alla crescita dei giovani attraverso i valori dello sport, dell’educazione e della solidarietà.