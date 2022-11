Cioffredi: ‘Denunciate gli usurai’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Questa mattina, 8 novembre, insieme al Presidente Zingaretti siamo intervenuti tempestivamente per scongiurare la chiusura della lavanderia del signor Antonio Diana, già vittima di usura da parte di esponenti del clan dei Casamonica.

Lo abbiamo potuto fare perché in questi anni abbiamo rafforzato l’impianto della legge regionale antiusura per essere in grado di rispondere con efficacia al dramma delle vittime, e non lasciarle sole con misure concrete come sussidi a fondo perduto, garanzie bancarie, assistenza psicologica e legale raddoppiando il Fondo Regionale Antiusura.