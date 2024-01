‘CineRock’ al Cineporto dell’Emilia-Romagna

Il 27 gennaio una serata evento che unisce musica e fotografia

Il 27 gennaio Scarabeo Entertainment porta al Cineporto dell’Emilia-Romagna ‘CineRock’, serata evento di respiro internazionale che unisce musica e fotografia.

L’epoca d’oro del rock approda a Fiorano con l’inaugurazione della mostra ‘It’s (Not) Only Rock’n’roll’ di Mark Allan e il concerto esclusivo dei Ninos Du Brasil.

Un’occasione unica per scoprire l’opera di Mark Allan, che, conosciuto per il suo lavoro di documentazione di tutti i concerti di musica classica promossi dal Barbican Centre di Londra, in trent’anni di carriera ha fotografato anche i nomi più rappresentativi della scena rock mondiale, dai rock club punk dell’Inghilterra di fine anni 70 ai backstage dei grandi festival internazionali.

Una retrospettiva di quarantotto scatti che ripercorrono la storia della Pop Music, dai dietro le quinte, agli incontri cruciali, come quelli con l’amico David Bowie, che gli chiese di raggiungerlo a Roskilde, in Danimarca, per farsi ritrarre con secchiello e paletta sulla sabbia.

E con Amy Winehouse in posa su uno sgabello nella pausa della registrazione del disco con Tony Bennet, tra le sue foto simbolo. Tutti immortalati con un taglio sempre intimo, che restituisce la vera umanità degli artisti ritratti. Da Freddie Mercury durante le registrazioni di Live Aid agli U2 negli studi per Radio Times.

E ancora Tina Turner, Britney Spears, Paul Mc Cartney, The Who, i Sex Pistols nel backstage di uno dei loro pochissimi concerti, sono solo alcuni degli artisti le cui foto saranno in mostra al Cineporto dell’Emilia-Romagna fino al 27 febbraio.

L’evento sarà inaugurato al Cineporto dell’Emilia-Romagna alle ore 18:00 da Mark Allan in talk con Pierfrancesco Pacoda, curatore della mostra e critico musicale che si occupa di culture giovanili, con un’attenzione particolare alla relazione tra musica e stili di vita.

Dalle ore 22:00 l’esibizione travolgente dei Ninos Du Brasil, duo composto dall’artista e performer Nico Vascellari e dal batterista Nicolò Fortuni, che mescolando arditamente tribalismo elettronico, samba, punk e noise danno vita a performance mistiche e primordiali.

Dichiara Alessandra Stefani, produttrice, regista, fondatrice di Scarabeo Entertainment e del Cineporto dell’Emilia-Romagna, che ha curato la direzione artistica dell’evento:

Dopo CineSwing, CineRock è il secondo di un ciclo di dieci appuntamenti previsti per tutto il 2024 al Cineporto dell’Emilia-Romagna, all’insegna della sperimentazione e contaminazione tra i generi. L’idea del CineRock è nata dalla mia grande passione per la musica, che è anche il filo conduttore dei miei film, con l’obiettivo di creare nuove esperienze e interazione tra le persone. Attraverso eventi unici e ricercati, dalla forte risonanza internazionale, cerchiamo di andare oltre schemi e stereotipi, per fare di questo hub un nuovo punto di riferimento culturale per una provincia viva e pulsante.

Cineporto dell’Emilia-Romagna

Via Braida 22 – 24 – 26

Fiorano Modenese (MO)

Biglietti disponibili su:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cinerock-mostra-e-talk-con-mark-allan-live-ninos-du-brasil-767563492067?aff=oddtdtcreator

‘It’s (Not) Only Rock’n’Roll’

Dal 27 gennaio al 27 febbraio

Nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì dalle 9:00 alle 18:00, su sottoscrizione

Per maggiori informazioni:

www.cineportoemiliaromagna.it

www.instagram.com/cineportoemiliaromagna/