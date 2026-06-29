Cinema, teatro, musica e danza nell’Estate a Napoli 2026

Il servizio della web TV del Comune di Napoli
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Dal 2 luglio torna l’Estate a Napoli, la rassegna di spettacolo e cinema del Comune di Napoli, presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo.
Apertura dal 2 al 5 luglio con la sezione dedicata al cinema: quattro serate di proiezioni al Parco Virgiliano.
Nel cortile del Maschio Angioino sono in programma spettacoli di teatro e danza.
Ancora al Maschio Angioino la sezione ‘Musica al Castello’, dove si esibiranno fra gli altri Suzanne Vega, i Casino Royale, Anastasio, Speaker Cenzou.
Il 7 agosto uno spettacolo teatrale che rende omaggio alla memoria di Giancarlo Siani, con le musiche di Marco Zurzolo