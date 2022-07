Cinema per la scuola, online i primi progetti vincitori

Sottosegretario Borgonzoni: ‘Un anno scolastico all’insegna dell’educazione all’immagine’

Riceviamo e pubblichiamo.

Prosegue a pieno ritmo il percorso di avvicinamento delle studentesse e degli studenti italiani delle scuole di ogni ordine e grado al linguaggio cinematografico. La pubblicazione della graduatoria dei progetti vincitori del bando ‘Il Cinema e l’Audiovisivo a scuola’ della linea ‘Progetti di rilevanza nazionale’ rappresenta la premessa per un anno scolastico all’insegna dell’educazione all’immagine, strumento critico che guiderà i più giovani verso un nuovo approccio alla cultura e alla realtà che li circonda.

Così il Sottosegretario di Stato per la Cultura, Lucia Borgonzoni, commenta la notizia della pubblicazione dell’esito del primo dei tre bandi previsti dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, che per l’anno scolastico 2022/23 stanzia risorse pari a 54 milioni di euro.

Attesi per settembre gli esiti degli altri due bandi, rivolti a progetti di rilevanza territoriale.