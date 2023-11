Cinema, Giani: ‘Da Regione 3 mln per attrarre produzioni in Toscana’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

È stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione di sovvenzioni a fondo perduto per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027- Azione 1.3.5 ‘Sostegno alle imprese culturali’.

Una novità molto attesa nel settore che grazie alla programmazione regionale vede attivate, per la prima volta, risorse che attingono a fondi europei per offrire sostegno alle imprese che operano nel settore audiovisivo e cinematografico.

Soddisfatto il Presidente Eugenio Giani:

Abbiamo attivato una linea di finanziamento che prima non esisteva per attrarre produzioni in Toscana e far crescere così anche i produttori locali con coproduzioni e produzioni vere e proprie.

È una misura che avrà sicuramente un impatto positivo sui territori, vista la ricaduta che la filiera audiovisiva ha su lavoro, turismo e immagine, rappresentando al meglio, nel mondo, il ‘valore toscana’.