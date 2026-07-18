Cinema e Luce, oltre 1,5 milioni di spettatori in tre settimane

Il Lazio conquista il pubblico attraverso il racconto dei luoghi del cinema

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Oltre 1,5 milioni di spettatori raggiunti nelle tre settimane di programmazione e una media di circa 360 mila telespettatori a puntata.

Sono i numeri che certificano il successo di Cinema e Luce, il programma andato in onda su Rai 3 nel mese di luglio promosso dalla Regione Lazio per raccontare il territorio regionale attraverso i luoghi e le storie del grande cinema.

Un risultato che conferma l’efficacia di una modalità di promozione turistica innovativa e coinvolgente, capace di valorizzare il patrimonio diffuso del Lazio attraverso aneddoti, curiosità e racconti legati alle produzioni cinematografiche che negli anni hanno scelto città, borghi, coste, parchi e paesaggi della regione come scenari di film entrati poi nell’immaginario collettivo.

L’Assessore al Turismo, Ambiente, Sport, Transizione energetica e Sostenibilità della Regione Lazio, Elena Palazzo, dichiara:

I risultati di ascolto di Cinema e Luce confermano la bontà della strategia messa in campo dalla Regione Lazio per promuovere il territorio attraverso linguaggi contemporanei capaci di emozionare il pubblico. Con il brand regionale ‘C’è tutto un Lazio intorno’ abbiamo scelto di raccontare una regione che va oltre le sue mete più conosciute e che custodisce un patrimonio straordinario, diffuso in tutte le province. Il cinema è un eccezionale ambasciatore del territorio: ogni film girato nel Lazio lascia immagini, suggestioni e ricordi che possono trasformarsi in desiderio di scoperta e di viaggio. Attraverso Cinema e Luce abbiamo voluto accompagnare gli spettatori in un percorso originale tra luoghi celebri e destinazioni meno note, dimostrando che il Lazio è una terra capace di offrire esperienze autentiche e sorprendenti durante tutto l’anno. I numeri registrati dal programma ci dicono che questa intuizione è stata premiata dal pubblico e ci incoraggiano a proseguire lungo la strada di una promozione turistica sempre più esperienziale, identitaria e diffusa.

Il programma si inserisce nelle iniziative di valorizzazione del territorio promosse dalla Regione Lazio nell’ambito della campagna ‘C’è tutto un Lazio intorno’, con l’obiettivo di raccontare una destinazione ricca di opportunità, dove il patrimonio culturale, il cinema, i borghi, i cammini, il turismo outdoor, l’enogastronomia e le tradizioni locali diventano strumenti di attrazione e sviluppo per l’intero territorio regionale.