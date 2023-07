Cinema e Audiovisivo, al via la programmazione della Regione Lazio

Il Presidente Rocca e la delegata al cinema e audiovisivo Lorenza Lei hanno incontrato le istituzioni e le associazioni del settore

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e la delegata regionale al Cinema e all’Audiovisivo, Lorenza Lei, hanno incontrato questa mattina, 12 luglio, presso la Sala Tevere, le istituzioni, le associazioni e i protagonisti del settore.

Il Piano annuale 2023, le linee di programmazione strategica per il futuro del cinema, i nuovi bandi in programma, sono stati i temi centrali dell’incontro.

Semplificazione, innovazione, transizione digitale e formazione di nuovi talenti rappresentano parole chiave per il futuro del settore. In questo senso, l’industria del cinema e dell’audiovisivo tornerà a essere protagonista strategica e trainante per la Regione Lazio.

Lorenza Lei, in particolare, ha illustrato il Piano annuale 2023, che prevede interventi per circa 20 milioni di euro.

Tra gli avvisi in programmazione entro i primi giorni di agosto ci sono quelli dedicati a Lazio Cinema International, alle rassegne e ai festival dei territori, alla digitalizzazione, al restauro e al sostegno delle produzioni già realizzate.

Nella programmazione da settembre a dicembre sono previsti fondi a favore della distribuzione, del sostegno alla scrittura e alle sale cinematografiche.

Inoltre, anche la comunicazione da parte della Regione Lazio, a supporto del cinema e dell’audiovisivo, avrà un ruolo importante per rilanciare il settore.

Tra le novità annunciate nel corso dell’incontro, gli Stati generali del cinema e dell’audiovisivo, in programma in autunno, e l’istituzione di un unico ente per rispondere con maggiore efficacia alle esigenze del settore.

Ha dichiarato il Presidente Francesco Rocca:

Consideriamo il Cinema e l’Audiovisivo strategici per la regione Lazio. Sono contento delle risorse che siamo riusciti a erogare per il 2023: 20 milioni di euro, in un momento difficile, sono un segno dell’importanza che riconosciamo al comparto. Dobbiamo però poi investire sulla formazione: la trasmissione di competenze va protetta e custodita. La Regione ha deciso di ripartire da una figura competente come Lorenza Lei e, soprattutto, dall’ascolto. Ecco perché oggi siamo qui e non sarà un incontro isolato questo. Vogliamo riposizionarci rispetto ad altre Regioni che hanno avviato campagne molto aggressive ed efficaci. E dobbiamo farlo insieme. Altro tema importante è quello della transizione digitale. Anche su quello siamo pronti a investire. Vogliamo ridare un’identità forte al settore, non solo su Roma, ma nell’intera regione. Le produzioni post Covid stanno tornando non solo nella Capitale, infatti, ma in tutto il Lazio. Questo è il trend che mi piace. La volontà di sostenere il vostro comparto è grande, anche attraverso la semplificazione amministrativa, specialmente sui fondi europei. Ed è un qualcosa che stiamo facendo non solo per il Cinema e l’audiovisivo, ma come sistema – regione.

Ha spiegato Lorenza Lei: