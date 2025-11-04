Home Territorio Cinema, Borgonzoni: ‘Firmati decreti distribuzione ed esercizio’

Cinema, Borgonzoni: ‘Firmati decreti distribuzione ed esercizio’

Il Sottosegretario: ’35 milioni di euro per la distribuzione, 25 milioni per gli investimenti nell’esercizio e 110 milioni per il funzionamento delle sale’

Riceviamo e pubblichiamo.

Con l’ultimo passaggio, gli iter ministeriali sono stati completati: firmati, infatti, il decreto distribuzione e quello per l’esercizio cinematografico.

A renderlo noto è il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, che prosegue:

Ora avanti con le fasi successive. Saranno sbloccate risorse per 35 milioni di euro per la distribuzione, 25 milioni per gli investimenti nell’esercizio e 110 milioni per il funzionamento delle sale.

