Cinema, Borgonzoni: ‘Firmati decreti distribuzione ed esercizio’

Il Sottosegretario: ’35 milioni di euro per la distribuzione, 25 milioni per gli investimenti nell’esercizio e 110 milioni per il funzionamento delle sale’
Riceviamo e pubblichiamo.
Con l’ultimo passaggio, gli iter ministeriali sono stati completati: firmati, infatti, il decreto distribuzione e quello per l’esercizio cinematografico.
A renderlo noto è il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, che prosegue:
Ora avanti con le fasi successive. Saranno sbloccate risorse per 35 milioni di euro per la distribuzione, 25 milioni per gli investimenti nell’esercizio e 110 milioni per il funzionamento delle sale.