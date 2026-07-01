Cinema al Parco Virgiliano, riprogrammato calendario proiezioni

Le nuove date

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

A seguito dell’avviso di allerta meteo di livello giallo emanata dalla Protezione Civile regionale per domani, giovedì 2 luglio, e della conseguente chiusura dei parchi cittadini, la rassegna ‘L’infinito viaggiare: cinema al Parco Virgiliano’, promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito di ‘Estate a Napoli 2026’, con la direzione artistica di CasaCinema, sarà riprogrammata secondo il seguente calendario:

• 3 luglio – ‘Persepolis’ di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud;

• 4 luglio – ‘Divorzio all’italiana’ di Pietro Germi;

• 5 luglio – ‘Buena Vista Social Club’ di Wim Wenders, versione originale sottotitolata;

• 6 luglio – ‘The Rocky Horror Picture Show’ di Jim Sharman, versione originale sottotitolata.

Le proiezioni avranno inizio alle ore 21:00.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. ‎