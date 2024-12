‘Cinderella Swing’ al Teatro Arcobaleno

In scena a Roma dal 27 dicembre al 6 gennaio

La magia della fiaba di Cenerentola illumina le feste dal 27 dicembre al 6 gennaio al Teatro Arcobaleno di Roma con ‘Cinderella Swing’, spettacolo di Alessandro Carvaruso diretto dello stesso Carvaruso con Paolo Mellucci e con Alessandra De Pascalis, Nicole Mastroianni, Andrea Lami, Francesco Lappano, Federico Pappalardo, Elisa Franchi, Gilia Tamburrini, Elena Barbati, Greta Polinori, Dennis Carletta, Jacopo Bargnesi Hassan. Musiche a cura di Federico Pappalardo.

Supervisione Musicale Giovanni Zappalorto, coreografie di Francesco Lappano.

Un’emozionante rivisitazione della favola originale proiettata in un’epoca diversa dove coreografie, canzoni dal vivo e personaggi esilaranti saranno lo sfondo perfetto per una serata piena di risate, romanticismo e magia.

Narrata in centinaia di versioni in gran parte del mondo, ‘Cenerentola’ è parte dell’eredità culturale di numerosi popoli. In Occidente la prima versione nota è quella di Giambattista Basile, ‘La gatta Cenerentola’, scritta in napoletano e ambientata nel Regno di Napoli, tratta da ‘Lo cunto de li cunti’. Le successive versioni di Charles Perrault e i fratelli Grimm contribuirono alla sua popolarità.

Cenerentola compare in oltre trecento varianti in numerose tradizioni popolari. La versione più antica è già presente nella tradizione egiziana. La ritroviamo in Cina nella storia di Yeh-Shen. Fra gli elementi della fiaba c’è quello dei piedi minuti della protagonista, notoriamente segno di nobiltà e distinzione nella cultura cinese. In effetti la versione cinese enfatizzava il fatto che Cenerentola avesse “i piedi più piccoli del regno”.

Nelle versioni occidentali e successive, che hanno perso questa premessa, è perciò abbastanza oscuro il motivo per cui il principe si aspetti che una sola ragazza nel regno sia in grado di indossare la scarpina ritrovata. Ma le versioni si sono moltiplicate con l’avvento del cinema e della televisione, senza considerare le varie versioni teatrali.

In questa pièce la vediamo negli anni 20 o 30 del ‘900 alle prese con uno swing club in cui si cimenterà nel ballo e nel canto, una Cenerentola charleston simpatica e intraprendente, che enfatizza il riscatto femminile di una donna che non cede al conformismo, si guadagna il suo sogno.

Le musiche, cantate e suonate dal vivo, fanno da sfondo ad una serie di coreografie affascinanti che ci riportano nell’epoca d’oro in cui lo swing era la colonna sonora. Una favola che ancora non è stata raccontata.

I registi annotano:

‘Cinderella Swing’ è una commedia musicale che ti immerge da subito in una atmosfera da nightclub anni 30. In questa pièce troviamo una cenerentola che non si abbandona al fato, non rimane nella sua stanza a ‘sognare’ e ‘desiderare’ aspettando che succeda qualcosa, questa cenerentola ci prova, viene osteggiata dalla matrigna, dalle sorellastre, dalla tragedia di essere rimasta orfana ma continua a provarci. Vuole ballare, sa ballare, unica eredità della madre e sa che solo il ballo la può salvare. Questa cenerentola ottiene il riscatto perché non si arrende al destino di una donna di quegli anni, sposata e sistemata con qualche benestante, questa cenerentola ha un altro progetto, essere una stella dello swing. È questa sua determinazione che invoglierà la fata madrina, l’insospettabile soubrette del locale, a darle una mano a realizzare il suo sogno… ballare. ‘Cinderella Swing’ è la favola di una donna che non si arrende agli stereotipi.

Orario spettacolo:

venerdì e sabato ore 21:00

domenica ore 17:30

Speciale Capodanno 31 dicembre ore 22:00

Speciale Epifania 6 gennaio ore 17:30

Biglietti: intero 23 euro

www.vivaticket.it

Info e prenotazioni:

06-44248154

Teatro Arcobaleno

Via Francesco Redi 1/A

Roma