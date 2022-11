Ciclovia Tirrenica, via al lotto versiliese

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Via libera della Giunta di Palazzo Strozzi Sacrati all’accordo di collaborazione fra Regione Toscana e Comune di Viareggio (LU) per la realizzazione del lotto versiliese della ciclovia Tirrenica.

Ha spiegato l’Assessore alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli:

Con lo schema d’accordo appena approvato destiniamo al Comune di Viareggio 40mila euro per il completamento del tratto di pista che attraversa i comuni di Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore e Viareggio.

In una delibera precedente avevamo confermato i tratti prioritari su cui intervenire, fra cui questo, che rientra nel tratto apuano-versiliese.

Continua il nostro impegno per il completamento della ciclovia Tirrenica, per la mobilità dolce e sostenibile, a sostegno dell’ambiente, ma anche per valorizzare la toscana diffusa e gli itinerari più belli.