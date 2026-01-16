Ciclovia Tirrenica, varata passerella ciclopedonale a Fosdinovo (MS)

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Varata oggi la passerella ciclopedonale di attraversamento del torrente Isolone nel Comune di Fosdinovo (MS), parte dei lavori per la realizzazione del Lotto prioritario della Ciclovia Tirrenica tra Ventimiglia e Sarzana.

L’opera, realizzata dalla Regione Liguria quale soggetto attuatore, prevede nel tratto ligure un’infrastruttura lunga 13 chilometri attraverso i Comuni di Sarzana, Castelnuovo Magra e Luni, mentre in Toscana, grazie ad un accordo tra le due Regioni, saranno realizzati ulteriori 2 chilometri con un finanziamento della Regione Toscana di 1,16 milioni di euro.

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha spiegato:

L’Assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni ha aggiunto:

La Toscana ha scelto da tempo di investire nel potenziamento dei grandi itinerari ciclopedonali, per valorizzare tutti i suoi territori ed incentivare una reale scoperta dell’identità toscana. Per questo siamo molto felici di veder crescere ulteriormente anche questo tratto di ciclovia, dove la collaborazione con la Regione Liguria si è rivelata strategica ed efficace.

Il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci dichiara:

Il varo di questa struttura è un ulteriore tassello di questo grande e importante lavoro ed è soprattutto la testimonianza della collaborazione tra la Liguria, che ha realizzato i lavori, e la Toscana, che ha stanziato le risorse necessarie, con il comune obiettivo di completare un’opera complessivamente di grande valore per il Paese in termini di mobilità sostenibile e di tutela dell’ambiente, oltre che di appeal turistico.