Cicloturismo, al via 4 workshop della CCIAA Milano Monza Brianza Lodi

Appuntamenti dal 27 gennaio al 24 febbraio
Riceviamo e pubblichiamo.
Il cicloturismo, dal 27 gennaio al 24 febbraio su questo tema arrivano quattro workshop della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi per le imprese.
Obiettivo, aiutare l’impresa a posizionarsi su percorsi cicloturistici di valore, offrire servizi bike friendly, sviluppare strategie mirate, creare pacchetti dedicati e fare rete con gli operatori locali.
Sarà inoltre approfondito il Bando Turismo in bici, che sostiene investimenti nelle strutture, lo sviluppo di servizi cicloturistici e la formazione del personale.
La partecipazione agli incontri è gratuita previa iscrizione.
27 gennaio – Milano
Dalle ore 9:30 alle ore 12:00
c/o Camera di Commercio
via Meravigli, 9/B – Sala Ottagonale
Link
27 gennaio – Lodi
Dalle ore 14:00 alle ore 16:30
c/o Camera di Commercio
via Haussmann, 11/15 – Sala Giunta
Link
3 febbraio – Monza
Dalle ore 14:00 alle ore 16:30
c/o Camera di Commercio
Piazza Cambiaghi, 9 – Sala Consiglio
Link
24 febbraio – Abbiategrasso (MI)
Dalle ore 14:00 alle ore 16:30
c/o Confcommercio
via Annoni, 14
Link