Ciclismo: a Ruoti (PZ) si corre il Campionato di Cronoscalata CSI

Percorso con pendenza media del 4,7%

Riceviamo e pubblichiamo.

Ancora un weekend tricolore per le biciclette del CSI. Per il traguardo della Cronoscalata nazionale trasferimento in Lucania, a Ruoti, in provincia di Potenza.

A Ruoti le due ruote sono naturalmente di casa, tant’è che là il Campionato nazionale di cronoscalata, organizzato dal CSI Basilicata assieme all’associazione VeloCity e al Comune di Ruoti, è inserito all’interno della 5a Cronoscalata ruotese che si terrà la prossima domenica 13 luglio.

E, a giudicare dalle iscrizioni – sono oltre 40 le società iscritte e circa un centinaio i dorsali assegnati – l’ascesa alla conquista delle maglie tricolori si preannuncia assai partecipata.

Pronti a lanciarsi in salita, oltre a molti corridori lucani e irpini, molti ciclisti dalla vicina Campania e Puglia, ma anche dal Lazio, Umbria, Abruzzo e dalle Marche, regione che avrà come portabandiera i coniugi Massimo Viozzi e Cinzia Zacconi della New Mario Pupilli Fermo, pluricampioni entrambi nel ciclismo sia nella MTB sia nella Strada.

Ritrovo per le ore 8:00 presso la Caffetteria Ruotese.

La partenza è fissata alle ore 10:00 da Ponte di Ruoti sulla Via Appia.

Ogni minuto uno start, a cominciare dalle Woman, passando poi ai Master – dai tre M10 presenti fino agli M1 – e poi alla categoria Élite Sport.

La categoria con più iscritti è la M3 con una quindicina di bici al via. Un pezzo del Marmo Platano, e su verso il traguardo ai 1.200 metri del Bivio di Avigliano nei pressi del Passo Montocchio.

Gli atleti si sfideranno su un tracciato di 9,9 km, con un dislivello di 470 m e una pendenza media e massima rispettivamente del 4,7 e 10%.

Pasta party all’arrivo e premiazioni, alle quali sono attesi, oltre al Direttore di gara Franco Piarulli, il Presidente del CSI Basilicata, Mimmo Lavanga, il Presidente del CONI Basilicata, Giovanni Salvia, e il Vicesindaco e Assessore allo sport del Comune di Ruoti, Maria Troiano.