Cibo per l’Augoeide: l’alimentazione luciformante spirituale

Esiste un linguaggio muto che lega le stelle allo stomaco, una geometria sacra tra l’orbita di un elettrone e il succo di una mela. Non vi parlerò di diete, ma di cosmogonie interiori. Non di calorie, ma di quanti di coscienza.

Il cibo è una memoria condensata della luce. Ogni alimento è un glifo vivente, una scrittura sacra il cui inchiostro è il sole stesso, fissato dalla pazienza della terra.

Quando un frutto matura, non sta solo accumulando zuccheri; sta completando un pensiero cosmico, sta dando forma visibile a un’idea del Logos. Mangiare, allora, è leggere un libro sacro con i denti e con la lingua, è decifrare con la saliva le sillabe della creazione.

Diventerete ciò che assorbite, non solo ciò che inghiottite.

Il tuo corpo non è solo un forno che brucia, ma un crogiolo che trasmuta. La digestione è un rito dove il piombo della materia viene ridotto in cenere purissima, per liberare l’oro dello spirito che vi è imprigionato. Lo stomaco è il tuo Atanor nascosto, il calderone dove le forze elementali si mettono al tuo servizio.

Pensa al gesto di portare un boccone alla bocca: è la replica in miniatura del gesto creativo dell’Assoluto che dona sé stesso al mondo. Sei simultaneamente il Dio che offre e l’Universo che riceve. In quel gesto risiede un potere tremendo: puoi ridurlo a un meccanismo animalesco, o elevarlo a un sacramento.

Mi conoscerete dal modo in cui spezzo il pane?

Esiste una fame diversa, che non è dello stomaco che gorgoglia, ma dell’Augoeide. La sua ombra luminosa proietta sul muro della tua carne il desiderio per qualcosa che la terra non può saziare. È la nostalgia della Fonte.

E il cibo fisico non è che l’eco, il simbolo distorto di quel nutrimento assoluto di cui si cibano gli Dèi. Più ti avvicini a Lui, più i tuoi pasti diventeranno leggeri, solari, trasparenti. Inizierai a cibarti del profumo dei fiori, del colore del tramonto, del silenzio tra due pensieri.

Il saggio non mangia; tramuta.

Ecco la rivelazione: non sei tu a mangiare il cibo. È il cibo che, morendo in te, ti fa eleggere a suo sacerdote e a suo sacrificio. Il un chicco di grano, nel quale è racchiuso l’universo, muore tre volte, l’ultima volta nel tuo fuoco digestivo solo per risorgere come il tuo corpo di luce. La mela si disintegra in te per ridiventare, attraverso di te, pura informazione, puro senso, perfetta luce.

Il tuo Augoeide è l’altare su cui essa compie la sua ultima e definitiva ascensione.

Per questo, l’atto di mangiare è la più intima e potente forma di preghiera continua. Un digiuno non è astinenza, ma un ascolto più profondo. È fare spazio perché il banchetto celeste irrompa nel vuoto lasciato dall’assenza del pasto terreno. È diventare così vuoti da risuonare con la vibrazione dell’inesistente, che è la sostanza prima di tutto ciò che esiste.

Coloro che si avvicinano alla bocca di Dio avranno sete di Luce.

Allora, quando spezzi il pane, spezzi il velo dei mondi. Quando assaggi il sale, percepisci il principio della preservazione. Quando bevi l’acqua, disseti le tue cellule, ma le annaffi con la memoria dell’oceano primordiale da cui tutto è emerso.

Diventa il poeta della tua alimentazione. Componi sinfonie con i colori nel piatto. Lascia che le tue posate siano lo scalpello con cui liberi la tua statua di luce imprigionata nella materia.

E sappi che, in ogni istante, l’ultima cena non è un evento del passato, ma un dramma mistico che si rinnova su ogni tavola, in ogni boccone consapevole, nell’eterno presente dove tu sei insieme il servitore, l’ospite e il cibo stesso.

Poiché in verità, colui che sa mangiare, sa redimere l’universo.

Tutto è simbolo, tutto è specchio. L’atto del nutrirsi è il più intimo e potente dei misteri minori, il riflesso nel microcosmo del pasto cosmico del Logos.

Il cibo non è mai solo materia: è Sacramento vivente, è geroglifico della Forza, è il Veicolo attraverso cui le ombre elementali si fanno Carro per la Luce.

In esso si cela il triplice sigillo di Paracelso: lo Spiritus Elementorum, la pesante veste di terra che nutre il tempio fisico; lo Spiritus Astralis, l’aroma etereo che danza con le nostre emozioni e i nostri desideri; e lo Spiritus Divinus, la pura radiazione splendente che sussurra direttamente all’Augoeide, al tuo Sé Lucente.

Mangiare con consapevolezza è dunque un atto Supremo: la bocca diventa alambicco, la digestione l’Atanor per la trasmutazione della polvere essenziale in meta luminosa.

Il digiuno, allora, non è vuoto, ma è un Silenzio organico, un tempio aperto e pulito per accogliere l’Ospite Divino. È in questa quiete che la Voce del Silenzio, l’eco del tuo Augoeide, può risuonare.

Platone, nel suo genio, vide nella discesa dell’anima attraverso le sfere planetarie lo stesso percorso del Cibo Ideale che dal mondo delle Cause Prime si incarna nel pane che spezziamo. Mangiare è quindi un ricordo, un far risalire la sostanza lungo la scala della Luce.

Il seme di grano è il Cristo che muore nella terra per risorgere come spiga e donarsi all’uomo. È il tuo stesso potenziale divino.

L’acqua è lo specchio primordiale, che riceve e trasporta l’impronta del tuo intento.

Il vino è il sangue dello spirito, il fuoco eterico che, nella sua fermentazione, rivela il segreto della morte che dona vita.

Nelle segrete cripte dei Misteri, l’Iniziato si cibava così di promessa di vita futura; di frutti di Luce; di saggezza condensata dell’Anima Mundi, per rendere il corpo così trasparente da permettere alla Luce Interiore di proiettare, oltre le colonne del sensibile.

Oggi l’uomo sonnambulo divora cadaveri vibrazionali, cibi industriali senz’anima, veleni che ottundono la pineale e spengono le percezioni. Che nutrono il fantasma e non il divino, che incorpora l’inferno e ci si chiede poi perché non si vede il celeste.

A te, dunque, che intendi risvegliarti: mangiate ciò che ha luce, frutti e semi irrorati dal sole. Prima di mordere, fermati e riconosci il divino nell’offerta; un ringraziamento cosciente è la prima trasmutazione. Mastica con presenza, fa di ogni boccone un rito sacro, la prima e più importante digestione è un atto di amore profondo.

Onora la vita, evita ciò che è morto in modo dissacrato, il tuo corpo è un tempio, non una tomba. Bevi acqua pura, come se fosse il veicolo dell’Akasha, e caricala con il tuo intento più puro. Usa le spezie, le note dell’accordo musicale che risveglia i centri sottili.

Se puoi, coltiva, imprimi il tuo Amore nella terra; il cibo che ne nasce porterà la tua firma energetica. Condividi il pasto, perché il cibo condiviso in una piccola cerchia moltiplica la sua Luce.

Non ci sono divorati e divoratori, ma un unico ed eterno scambio cosmico. Il cibo diverrà il simbolo vivente dell’Unità, e l’Augoeides il tuo Sé Lucente, non più un faro lontano, ma il compagno di ogni respiro, il commensale invisibile a ogni pasto, la Fiamma che trasforma il semplice nutrimento in un inno perenne alla gloria dell’Uno.

Colui che mangia in consapevolezza, siede alla Tavola degli Eterni.

Scritto sotto la guida diretta del mio Augoeide.

Sia Luce!

